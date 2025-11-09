Nueva York es la isla original de Epstein

Nikki Glaser la abrió”SNL” monólogo con una oda a la Gran Manzana: “¡Aquí estoy en la ciudad de Nueva York, la isla original de Epstein!” ella dijo.

Volvió al tema del infame delincuente sexual y su cómplice Ghislaine Maxwell más adelante en su monólogo mientras hablaba de sus amigos de la Generación Z que «tienen un miedo realmente grande de ser objeto de trata».

«Cuando tenía 20 años, simplemente temía la violación a la antigua usanza. No pensé que sería una carrera. No pensamos que fuera nada más que un trabajo temporal en un futón de una casa de fraternidad», dijo Glaser, que tiene 41 años. «Dicen: ‘Estamos más seguros cuando estás con nosotros porque creen que eres nuestra señora. Tienes cara de Ghislaine descansando, así que sigue así'».

Glaser es presentador de “SNL” por primera vez. En enero, será la anfitriona de los Globos de Oro por segundo año consecutivo y, en 2026, Hulu estrenará un especial de comedia de Glaser que se grabó en octubre. Sombr fue el invitado musical durante el episodio de Glaser y también hizo su debut en el programa.

