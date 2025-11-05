Nueva York arrasa las encuestas: Cuarto acuerdo, Mehboba Mufti felicita a Mamdiny Mamdani.







El presidente de la Conferencia Nacional, Farooq Abdullah, y el jefe del Partido Democrático Popular (PDP), Mehbooba Mufti, felicitaron el miércoles Zohran Mamdani por su contundente victoria en las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, informó el PTI.

En una declaración emitida por la Conferencia Nacional, Abdullah describió la campaña de Mamdani como un rayo de esperanza en medio de crecientes divisiones globales, y elogió su compromiso de promover la unidad y la inclusión en una sociedad diversa.

«La sorprendente victoria de Zohran Mamdani no es simplemente un hito personal sino un llamado de atención al progreso colectivo», afirmó el ex Ministro Principal de Jammu y Cachemira.

«Su elección envía un mensaje de unidad y compasión. Es un recordatorio de que cuando rechazamos el odio y abrazamos a la humanidad, construimos puentes que perduran», añadió.

La presidenta del Partido Democrático Popular (PDP), Mehbooba Mufti, también felicitó al alcalde electo.

En una publicación en X, escribió: “Felicitaciones a Zohran Mamdani por su sorprendente victoria como 111º y primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, un triunfo que marca no sólo un hito histórico sino también una poderosa postura contra las fuerzas arraigadas del fascismo, el poder del dinero y la islamofobia”.

Mufti añadió que la visión progresista de Mamdani y su firme compromiso con la justicia habían triunfado sobre una agresiva “campaña de odio” encabezada por El presidente estadounidense Donald Trump.

Mamdani derrotó al candidato independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa en la batalla por el puesto de alcalde de la ciudad de Nueva York, muy seguida.

Hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de la Universidad de Columbia Mahmood Mamdani, será el primer musulmán, el primero de origen indio, el primero nacido en África y el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

Mientras tanto, los líderes de izquierda también felicitaron el miércoles a Zohran Mamdani por su victoria en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, y el secretario general del CPI(M), MA Baby, dijo que esto demuestra la aceptación de políticas que priorizan el bienestar de las personas.

En una publicación en X, Baby dijo que las fuerzas progresistas y democráticas del Sur Global apoyan a Mamdani.

«Mis más sinceras felicitaciones a Zohran Mamdani por ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Como alguien con raíces indias, su victoria es un momento de orgullo para nosotros también. Esta victoria en los Estados Unidos de Trump muestra la aceptación de políticas que priorizan el bienestar de las personas», dijo el líder del Partido Comunista de la India (marxista).

«Cuando nosotros, las fuerzas progresistas y democráticas del Sur Global, alzamos nuestras voces contra el complejo militar-industrial-mediático imperialista, estamos con ustedes y con el pueblo que representan. Que nuestro pueblo encuentre puntos en común y se unan contra las fuerzas que buscan suprimir las voces del pueblo», añadió.

Parlamentario Rajya Sabha El presidente del PCI(M), John Brittas, dijo que la victoria de Mamdani es una poderosa reprimenda a los regímenes autoritarios que afirman falsamente un mandato electoral para justificar sus acciones.

«Felicitaciones a los ciudadanos de Nueva York por mantenerse firmes frente a la inmensa presión, incluida la del propio Trump. La histórica victoria de Zohran Mamdani tiene un profundo significado en múltiples frentes», dijo en una publicación en X.

«Sirve como una poderosa reprimenda a los regímenes autoritarios que afirman falsamente un mandato electoral para justificar sus acciones. Reafirma que el pueblo debe permanecer en el centro de la gobernanza. Esta victoria es un testimonio del poder de la movilización popular y del deseo de políticas que prioricen el bienestar de la gente», dijo Brittas.

El secretario general de Liberación del PCI (ML), Dipankar Bhattacharya, describió la victoria de Mamdani en las reñidas elecciones como la derrota más enfática para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu.

«La victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York es la derrota más enfática para Trump y Netanyahu. ¡Es una gran victoria para todo luchador por la democracia, los derechos de los trabajadores, la libertad de Palestina, la seguridad y dignidad de los inmigrantes, y la igualdad de derechos para los musulmanes en cualquier parte del mundo!» Bhattacharya dijo en una publicación en X.

El Partido Comunista de la India (CPI) dijo que la victoria del socialista democrático de origen indio, de 34 años, ha enviado un poderoso mensaje de esperanza, justicia y unidad.

(con entradas PTI)





