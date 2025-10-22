Nueva versión de ‘Fascist Groove Thang’ criticará a Trump

¿Lo has oído en las noticias?

Acerca de este ritmo fascista

Hombres malvados con opiniones racistas.

Extendiéndose por toda la tierra

En la última noche de su aparición en Los Ángeles en el Hollywood Bowl en septiembre, James Murphy de LCD Soundsystem presentó una canción que la banda estaba tocando en vivo por primera vez.

«Es una canción bastante apropiada, ¿no?» dijo, lanzándose a una versión de cielo 17El clásico de sintetizador new wave de New Wave, “(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang”, junto con la vocalista Nancy Whang y el acto de apertura Pulp.

Cuando Murphy y compañía grabaron por primera vez la portada de 44 años para el lanzamiento en vivo en estudio de 2019 ‘Electric Lady Sessions’, cambiaron la letra de «El presidente electo de Reagan – Dios fascista en movimiento» a «El naranja es presidente – Dios fascista en movimiento». La oportuna letra provocó comentarios como “Justo cuando más lo necesitábamos” y “la historia se repite”.

Ahora cofundador de Heaven 17 Martyn Ware dice que la banda planea lanzar una versión actualizada de la canción, que se ha convertido en un himno no oficial de la resistencia a Donald Trump. En una reciente fiesta de fabricación de carteles de protesta en Echo Park de Los Ángeles, fue parte de la lista de reproducción antifascista que hizo bailar a los activistas del vecindario. Unos días más tarde, el trepidante e increíblemente pegadizo estándar de los 80 se podía escuchar a todo volumen en los parlantes de la protesta No Kings en el centro de Los Ángeles.

La historia se repetirá

Punto de crisis, estamos cerca de la hora

«Todo esto comenzó prácticamente cuando Trump llegó al poder y hubo marchas de protesta. Empezamos a notar en línea que había varias protestas en todo Estados Unidos y gente sosteniendo pancartas», dice Ware, quien también cofundó Human League antes de pasar a Heaven 17. «Se ha convertido en una especie de himno clandestino para el movimiento».

“Cuando escribimos el artículo, fue una advertencia”, recuerda. «Honestamente, en mi corazón, no pensé que esto sucedería alguna vez. Pero ahora estamos donde estamos, y es por eso que la gente lo está adoptando ahora. Particularmente en las actuales protestas No Kings, parece estar mejorando. Está en varias listas de reproducción y cosas así».

Lanzada sólo dos meses después de la toma de posesión del presidente Reagan en 1981, la canción también fue una reacción a la muy detestada primera ministra británica, Margaret Thatcher. Pero la referencia a que Reagan era un “dios fascista en movimiento” no le cayó bien a la BBC, que decidió que la letra era demasiado incendiaria para la radio. A pesar de los rápidos pedidos anticipados y la reproducción en clubes, la contagiosa melodía con toques de funk nunca superó el puesto 45 en las listas británicas después de que fue prohibida tanto por Radio 1 como por “Top of the Pops”.

Hitler demuestra esas cosas originales

No es para ti y para mí, niña

Europa es una tierra infeliz

Han tenido su ritmo fascista.

Ahora, con otro presidente controvertido en el poder, Ware dice que es hora de rehacerlo con un tinte naranja.

«Durante muchos, muchos años nos pidieron que hiciéramos una versión actualizada y, muy ocasionalmente, hemos alterado la letra para diferentes personas que están en el poder. Pero por primera vez, hemos decidido hacer una versión completamente nueva y cambiar la letra. No voy a revelar demasiado, pero definitivamente incorpora la palabra Trump», dice Ware.

«No estamos seguros de cuándo vamos a lanzarlo, porque en realidad estamos escribiendo un nuevo álbum en este momento, así que podemos guardarlo para cuando salga en primavera. Pero no va a ser menos relevante, ¿verdad?»

Ware dice que la inspiración para la canción surgió después de que se separó de la Human League original y formó Heaven 17, y la banda quería hacer música más basada en su vida diaria. Los músicos procedían de fuertes familias sindicalistas de Sheffield y se alarmaron cuando se perdieron una gran cantidad de puestos de trabajo en el sector siderúrgico durante el mandato de Thatcher.

«Pensamos, ¿no sería fantástico tener algo que fuera realmente directo, en lugar de alegórico o metafórico? ¿Qué tal un título con la música con la que todos estamos obsesionados, como Parliament, Funkadelic y soul and disco, y por qué no hacemos una pista de baile que sea, en primer lugar, demasiado rápida casi para bailar en un marco tipo electro-punk y, en segundo lugar, que incorpore mucho del tipo de música vernácula de la música disco y las importaciones de música afroamericana que estábamos llegando a Gran Bretaña y nos inspiró mucho. El Parlamento, Funkadelic y el movimiento negro, las canciones de conciencia social de los años 70 también fueron una gran influencia para nosotros”.

«En ese mismo momento, Reagan estaba en las noticias por crear la iniciativa Star Wars y todas esas locuras sobre la destrucción mutua asegurada, y todos estábamos aterrorizados de que nunca veríamos la edad adulta. En ese momento se estaba acercando al ambiente de Bahía de Cochinos», recuerda Ware.

¿Qué opina la banda de la versión LCD Soundsystem? Ware dice: «Sí, es brillante. Son uno de los pocos grupos que han surgido de ese tipo de escena de baile electrónico que realmente saben cómo escribir canciones y tener un impacto. Me siento bastante halagado de que lo hayan entendido y hayan querido cubrirlo».

Sigue asombrado por cómo el “Fascist Groove Thang” ha perdurado durante más de cuatro décadas.

«Cuando estábamos escribiendo la canción y tocándola en 1981, pensamos que teníamos una visión bastante avanzada. Pensamos, intentemos hacer música que no sea sólo para ahora, sino que la gente quiera escuchar incluso dentro de 10 años en el futuro. Eso es lo más lejos que podíamos imaginar».

Heaven 17 ha tocado la canción más de 600 veces en cada concierto y no muestra signos de desaceleración. Después de lanzar el sencillo “There’s Something About You” en agosto, el grupo inicia una serie de fechas británicas en Londres el 6 de noviembre seguidas de una gira por Alemania y, con suerte, algunos shows en Estados Unidos.

“Esperamos regresar pronto a Estados Unidos, así que no nos rechacen en la frontera por ser renegados”, bromea Martyn, antes de ponerse más serio.

«Quiero decir en este punto que es muy importante: no va a alterar la forma en que nos presentamos en línea, en persona o en entrevistas. Entonces ganaron, en lo que a mí respecta. Así que si quieren rechazarnos en la frontera, ¡adelante!».