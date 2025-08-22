Nueva tendencia, umrah + paquete que viendo al equipo nacional indonesio en Arabia Saudita comienza a Marak

Yakarta, Viva – El fenómeno único abarca la agencia de viajes del país. Varios agentes de viajes ahora ofrecen paquetes Umrah que fue incluido viendo el juego en vivo Equipo nacional indonesio Al aparecer en Arabia Saudita.

Está previsto que el equipo nacional indonesio se sometiera a dos partidos importantes en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. El escuadrón de Garuda enfrentará Equipo nacional de Arabia Saudita el 8 de octubre y Equipo nacional iraquí El 11 de octubre de 2025. Ambos partidos tendrán lugar en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

Una agencia de viajes que ofrece este concepto es Travelindo vagario. En su última promoción, los peregrinos no solo pueden llevar a cabo Umrah con orientación, sino también obtener boletos para ver los dos partidos del equipo nacional indonesio.

Este paquete tuvo lugar del 6 al 14 de octubre de 2025 con precios que comenzaron en RP27.95 millones. Las instalaciones proporcionadas incluyen vuelos con Qatar Airways, Umrah Visa, Umrah Guidance tres veces, boletos para ver al equipo nacional, Muthowwifah profesional, consumo completo y transporte de autobuses ejecutivos.

El hotel fue elegido en una ubicación estratégica: Snood Ajyad (equivalente de 4 estrellas) en La Meca a unos 350 metros de la Gran Mezquita, y Arkan Al Manar (equivalente a 3 estrellas) en Medina está a solo 150 metros de la Mezquita Nabawi.

No solo Travelindo vagario, una serie de otras agencias de viajes también comenzaron a ofrecer conceptos similares. Por ejemplo, hay quienes empacan el paquete Umrah más el boleto del juego del equipo nacional con diferentes variaciones de precios e instalaciones, para que los peregrinos tengan muchas opciones según sea necesario.

Las tendencias de agrupación de Umrah, además de ver fútbol, ​​son la atracción principal. Además de obtener experiencia espiritual a través de Umrah, los peregrinos también pueden brindarle apoyo directamente al equipo nacional de Garuda en la lucha en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.