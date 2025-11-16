Nueva ruta, etiqueta Elite y aplausos de los ciudadanos colorean el éxito del maratón de Borobudur 2025

Magelang, VIVA – Magelang se ha convertido una vez más en el centro de atención mundial. correr momento Maratón de Borobudur 2025 se celebró con éxito en la zona del Parque Lumbini, Templo de Borobudur, el domingo 16 de noviembre de 2025. Un total de 11.500 corredor Los participantes de 38 países llenaron la pista que este año presenta una ruta nueva y más desafiante y ofrece un panorama fotogénico típico de Magelang.

Lea también: Hasto PDIP completa el maratón de Borobudur de 10 km: medalla a la perseverancia y símbolo contra la duda



No solo eso, el estatus Elite Label de World Athletics enfatiza aún más la posición de este evento como una de las competiciones de carreras más prestigiosas del sudeste asiático. Los aplausos del público en varios puntos de aplausos proporcionaron energía adicional a los corredores, dando vida al gran tema de este año: «Stride to Glory».

Nueva ruta, gran bienvenida y atmósfera global

Lea también: Participa en el Maratón de Borobudur, Hasto: es un ritual saludable, no sólo una carrera



Desde la mañana, corredores de las categorías Maratón, Media Maratón y 10K han llenado la zona de salida. La ruta actualizada no sólo es desafiante en términos de elevación y contorno, sino que también presenta el paisaje natural y cultural de Magelang que sorprendió a muchos participantes.

Los vítores de los residentes que se derramaron a lo largo de la ruta adquirieron su propio color. Estos puntos de ánimo son una fuente de motivación para que los corredores mantengan su ritmo y alcancen su mejor marca personal.

Lea también: Hasto, secretario general del PDIP, durante su participación en el maratón de Borobudur, habló de disciplina y estrategia



En una conferencia de prensa, el Gobernador de Java Central, Ahmad Lutfhi, elogió la implementación de este año.

«Fue extraordinario ver la interacción de la cultura, la naturaleza y decenas de miles de corredores. La nueva ruta dio una cara nueva y la comunidad la recibió con entusiasmo. Se vio a muchos corredores extranjeros disfrutando de la competencia mientras disfrutaban de Magelang y Java Central», dijo.

El editor jefe de Kompas Daily, Haryo Damardono, añadió que el evento se desarrolló sin problemas y con un alto nivel de participación.

«El tiempo final fue estable, muchos atletas nacionales incluso registraron marcas personales. Se crearon muchos momentos interesantes con el aplauso de la comunidad», dijo.

Se expande el impacto económico y el turismo deportivo

El director presidente del Banco Jateng, Irianto Harko Saputro, destacó que este evento tuvo un amplio impacto en la economía local.

«Los hoteles y las casas de familia están llenos. Las empresas locales también lo disfrutan. Con nuevas rutas y más participantes, la extensión del impacto económico es cada vez más pronunciada», afirmó.

También destacó el aumento en la participación de corredores internacionales de 38 países, lo que fortalece aún más la imagen del Maratón de Borobudur como un evento prestigioso en el escenario mundial.