Nueva política para eliminar el estigma contra las personas con discapacidad

Jacarta – El gobierno continúa comprometido a crear un espacio que sea inclusivo, justo y provulnerable para los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. discapacidad.

Por tal motivo, la Dirección de Comunicaciones Públicas, Dirección General de Comunicaciones y Medios Públicos, Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) abrir un diálogo público inclusivo en la construcción de espacios seguros para las personas con discapacidad.

«La inclusión no se trata sólo de proporcionar intérpretes de lengua de signos o textos de acompañamiento, sino de proporcionar un espacio que permita a todos sentirse vistos, escuchados y tratados como socios iguales», dijo el jefe del Equipo de Gestión de Comunicaciones Estratégicas del Gobierno, Ministerio de Comunicación y Tecnología, Hastuti Wulanningrum, en Yakarta, el viernes 12 de diciembre de 2025.

El gobierno indonesio, explicó Hastuti, ha establecido diversas regulaciones como una forma de compromiso para respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad.

La Instrucción Presidencial Número 9 de 2015 sobre Gestión de la Comunicación Pública, así como la Ley Número 8 de 2016 sobre Personas con Discapacidad son una base sólida para los esfuerzos colectivos del gobierno.

Crear un espacio seguro y confortable para personas con discapacidad es un trabajo colectivo. Hastuti recordó que eliminar la violencia contra las personas con discapacidad no es sólo en términos de violencia física.

También deben cambiarse juntos los comentarios condescendientes, los sistemas de servicios inaccesibles, los espacios públicos hostiles y las actitudes que muestran lástima en lugar de respeto.

La participación de la comunidad para cambiar el estigma hacia la discapacidad es muy importante. Porque las personas con discapacidad necesitan oportunidades para ser aceptadas, también en términos de educación. El gobierno introdujo el sistema educativo de Escuelas Inclusivas para ayudar a eliminar la discriminación y la segregación educativa.

«Actualmente el gobierno gestiona escuelas inclusivas, es decir, escuelas regulares abiertas a personas con discapacidad. Al principio, las personas con discapacidad sólo iban a escuelas especiales, pero ahora pueden ir a escuelas inclusivas», explicó.

Además del aspecto educativo, el gobierno está presente para apoyar la independencia y la contribución de las personas con discapacidad. Budi dijo que la Ley No. 8 de 2016 garantiza los derechos de las personas con discapacidad a obtener empleo tanto en el gobierno/gobierno regional como en el sector privado.

El papel de la sociedad en la formación de un ecosistema seguro y favorable a las personas con discapacidad es muy importante. Una comunidad que apoya el empoderamiento de la independencia económica de las personas con discapacidades es Precious One.

Precious One no es solo una comunidad, sino que implementa un sistema similar a una oficina para permitir que los amigos con discapacidades tengan la misma experiencia en el trabajo. «El proceso de empoderamiento que más necesitan los amigos discapacitados es la oportunidad», dijo Mardea Mumpuni, de Marketing Digital y Asociación de Precious One.