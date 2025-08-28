Nueva moto de Suzuki, rivales de automóviles de Hyundai Byd Dolphin

Yakarta, Viva – La última información automotriz siempre está en el centro de atención, y el miércoles 27 de agosto de 2025, Viva Automotive Presentando una serie de noticias interesantes que son interesantes para que lo vea. Desde el lanzamiento nueva moto Para el conceptor innovador, estos artículos robaron la atención del lector.

1. Nueva moto Suzuki Registrado en RI, el precio de RP. 16 millones



La nueva motocicleta de Suzuki es similar a Access 125

Suzuki registró un nuevo diseño de scooter automático retro-moderno en Indonesia, con una popular pantalla de acceso 125 que es popular en la India. Esta moto ofrece un diseño elegante, asiento ancho y un cuerpo compacto, adecuado para el uso diario en áreas urbanas. Leer más: La nueva moto de Suzuki.

2. Hyundai prepara el auto de un competidor Byd delfín



El último concept car Hyundai

Hyundai introdujo el teaser de concept car IONIQ 2, un hatchback eléctrico compacto que debutará en el IAA Mobility Show 2025. Con diseños modernos de fastback y plataformas E-GMP, este automóvil está listo para desafiar a Byd Dolphin y Renault 5 E-Tech. Leer más: Hyundai Ioniq 2.

3. Lexus Nuevos experimentos de diseño a través del concepto deportivo

Lexus Sport Concept, un cupé de dos puertas, parecía impresionante con un diseño firme y aerodinámico en la codorniz 2025. Este automóvil lleva una gran rejilla, luces LED esbeltas y tecnología moderna para la experiencia de conducción receptiva. Leer más: Concepto de Lexus Sport.