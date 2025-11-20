Nueva KUHAP, Hay 9 delitos que no se pueden resolver con justicia restaurativa

Jacarta – Ley del Código Procesal Criminal (Código de Procedimiento Penal) que acaba de ser aprobado por la RPD RI para su ratificación, regulando oficialmente los mecanismos de justicia restaurativa o justicia restaurativa que permite la resolución de casos fuera del juicio, pero hay una serie de hechos delictivos que quedan excluidos.

La Comisión III de la RPD de RI, como redactora del nuevo KUHAP, enfatizó que el mecanismo de justicia restaurativa no estaba regulado en el antiguo KUHAP, o Ley Número 8 de 1981 sobre el Derecho de Procedimiento Penal.

En el nuevo documento de KUHAP al que se tuvo acceso a través del sitio web oficial de la RPD RI en Yakarta el jueves, ahora un acuerdo sobre el perdón de la víctima puede detener el proceso legal en los tribunales. Sin embargo, hay una serie de disposiciones que no hacen que el proceso legal se detenga tan fácilmente.

La policía de Gowa implementa justicia restaurativa en el caso de robo de plátanos

En el artículo 81, apartado 2, de la nueva KUHAP, los mecanismos de justicia restaurativa se llevan a cabo sin presión, coerción, intimidación, engaño, amenazas de violencia, violencia, tortura y acciones que deshumanicen a los sospechosos, acusados, víctimas y/o sus familiares.

En cuanto al artículo 80 de la nueva KUHAP, hay tres puntos que permiten tomar justicia restaurativa, a saber, a. los delitos penales se castigan únicamente con multa de hasta la categoría III o pena de prisión de un máximo de 5 (cinco) años; b. primer delito cometido; y/o c. No es repetición de un hecho delictivo, salvo los actos delictivos en los que la sentencia sea en forma de multa o los actos delictivos cometidos por negligencia.

Sin embargo, no todos los tipos de actos delictivos pueden someterse a justicia restaurativa. El artículo 82 de la nueva KUHAP también explica que existen nueve tipos de hechos delictivos que quedan excluidos de poder perseguir la justicia restaurativa.

Se excluyen nueve actos delictivos, a saber, a. actos criminales contra la seguridad del Estado, actos criminales contra países amigos, jefes de países amigos y sus representantes, delitos contra el orden público y delitos contra la moral; b. actos criminales de terrorismo; do. actos criminales de corrupción; d. actos criminales de violencia sexual; mi. delitos punibles con pena privativa de libertad de 5 (cinco) años o más, salvo por negligencia; F. actos criminales contra la vida de las personas; gramo. delitos penales castigados con penas mínimas especiales; h. determinados actos delictivos que resultan muy peligrosos o perjudiciales para la sociedad; y/o yo. Delitos penales de estupefacientes excepto aquellos con la condición de usuarios o abusadores.