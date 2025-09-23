Miércoles 24 de septiembre de 2025 – 00:20 WIB
Yakarta, Viva – Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahimdecir Leer Timor será el 11 ° miembro del bloque regional ASEAN En octubre de 2025.
Esto fue dicho por Anwar durante una visita a Timor Leste el martes 23 de septiembre de 2025, este viaje tuvo lugar antes de la 47ª Conferencia de Alto Nivel (Cumbre) de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, en octubre.
La visita de Anwar a Bumi Loro Sae se llevó a cabo por invitación del primer ministro de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao.
Anwar no vino solo, fue acompañado por una serie de importantes oficinas de Malasia, incluido el ministro de Defensa, Khaled Nordin, el ministro de comunicaciones, Fahmi Mohamed Fadzil y varias otras oficinas senior.
Al llegar al aeropuerto Presidente de Nicolau Lobato, Dili, el martes por la tarde, Anwar fue recibido inmediatamente LIEVER. El presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, junto con el primer ministro Xanana Gusmao, dio la bienvenida a su llegada con una ceremonia cultural llena de matices de amistad.
«El presidente José Ramos-Horta y el primer ministro Kay Rala Xanana Gusmao me dieron la bienvenida, acompañada de una oferta cultural llena de armonía que refleja la estrecha amistad de los dos países», dijo Anwar, citado de Entre Miércoles 24 de septiembre de 2025.
Se produce un momento interesante cuando Anwar se recoge utilizando un clásico auto Mini Moke, que fue conducido directamente por el presidente Ramos-Horta. Además, también recibió un discurso estatal oficial en el Palacio Presidencial Timor-Leste.
Esta visita es un paso importante para fortalecer las relaciones bilaterales entre Malasia y Timor-Leste, al tiempo que fortalece la posición de Timor-Leste para dar la bienvenida a su papel como un nuevo miembro de ASEAN.
