¡Nueva Historia! Multas por multas por primera vez utilizadas por tres agencias encargadas de hacer cumplir la ley

Jacarta – Después de décadas de registrarse únicamente como ingresos estatales sin poder utilizarse, ahora los ingresos estatales no son tributarios (PNBP) de la multa multa por exceso de velocidad Los vehículos motorizados finalmente podrán ser utilizados por tres organismos encargados de hacer cumplir la ley, a saber policia nacionalFiscalía General de la República y Corte Suprema.

Este éxito es el resultado de una larga lucha de más de cinco años desde 2020, que fue impulsada por Cuerpo de Tráfico La Policía Nacional a través del Comisionado I Made Agus Prasatya con el pleno apoyo de la Fiscalía General de Indonesia y el Tribunal Supremo de Indonesia.

Anteriormente, con base en el Código de Procedimiento Penal y la Ley No. 16 de 2004 relativas a la Fiscalía de Indonesia, la gestión de las entradas del PNBP la llevaba a cabo la Fiscalía. En la práctica, el proceso de aplicación de la ley por infracciones de tránsito involucra tres pilares: la Policía Nacional como ejecutor, la Corte Suprema a través de los tribunales de distrito y la Fiscalía General como ejecutor.

Partiendo del principio de sinergia, Korlantas Polri fomenta la idea de gestionar los billetes PNBP de forma colaborativa entre instituciones. Durante casi cinco años, el comisionado de policía I Made Agus Prasatya supervisó constantemente este proceso a pesar de que estuvo lleno de dinámicas y diversas consideraciones.

Uno de ellos surgió en 2022, cuando la propuesta del Jefe de la Policía Nacional sobre la distribución del PNBP para multas de tráfico aún no fue aceptada por el Ministerio de Finanzas porque se consideró que requería una base jurídica más sólida en forma de Instrucción Presidencial o Decreto Presidencial.

Luego, un intenso diálogo con la Fiscalía General allanó el camino. Las dos instituciones acordaron fomentar la innovación colaborativa en el Sistema de Justicia Penal (SJS) en la resolución de casos de infracciones de tránsito a través del ETLE Nacional Presisi, que cuenta con financiamiento de multas de tránsito del PNBP.

Para fortalecer estos pasos, se conformó un Equipo de Trabajo conjunto que formuló el concepto de una carta conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema. Como resultado, las tres instituciones acordaron dividir la proporción de utilización del PNBP para multas de tránsito: la Fiscalía 40 por ciento, la Corte Suprema 30 por ciento y la Policía Nacional 30 por ciento.

En su apogeo, el Ministerio de Finanzas emitió el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) número 100 de 2024 sobre el depósito y registro de PNBP de multas por infracciones de tránsito. Esta norma rige oficialmente a partir del 1 de enero de 2025 y es la base legal para que la Policía Nacional, la Fiscalía y la Corte Suprema soliciten permiso para utilizar estos fondos.

El uso conjunto del PNBP para las multas de tráfico es un hito en la historia de la sinergia de tres organismos encargados de hacer cumplir la ley. Además de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, estos fondos se pueden utilizar para apoyar mejores servicios públicos, especialmente el desarrollo de ETLE Nacional, mejorar la seguridad del tráfico y la seguridad del tráfico, así como construir una cultura de tráfico ordenado. Este éxito también muestra que el trabajo duro, la coherencia y la colaboración interinstitucional pueden producir avances importantes que tienen un impacto directo en la sociedad y el país.