¡NUEVA HISTORIA! Alex Márquez volando a Marc Márquez en el camino de MotoGP

VIVA – Motogp Catalunya 2025 se convirtió en una de las series más dramáticas de esta temporada. Por primera vez en 15 carreras final, Marc Márquez no logró lograr victoria. El dominio del campeón mundial finalmente fue detenido por su propia hermana, Alex Márquezque parecían extraordinarios juntos Ducati Gresini.

Esta victoria no es solo un registro histórico porque detiene el ritmo de la victoria de Marc, sino que también es una prueba de que Alex merece competir al más alto nivel.

Gresini Racing Racer Alex Márquez, lideró la carrera

El récord de Marc se detuvo en Catalunya

Desde el comienzo de la temporada, Marc Márquez parecía imparable con 15 victorias consecutivas. Pero en el circuito de Montmelo, el dominio terminó. Alex Márquez logró aprovechar las oportunidades y se desempeñó perfectamente para ganar su segunda victoria esta temporada.

Para muchos fanáticos, esto se siente como un momento simbólico: el récord de Marc es detenido por su propia hermana, que a menudo está bajo la sombra de su hermano.

Ducati: Alex merece un premio

Gigi Dall’igna, gerente general de Ducati, calificó la victoria de Alex como algo realmente apropiado. Según él, Alex apareció como un verdadero campeón:

Ganó la pole position.

Reserve la vuelta más rápida en la carrera principal.

Controle el ritmo de la competencia de manera consistente.

Dall’igna dijo que Alex Márquez condujo «como un campeón» en el Gran Premio de Catalán cuando elogió al corredor de 29 años en su entrevista posterior a las letras.

«Así terminó, de la manera más satisfactoria, una serie de siete victorias del extraordinario sprint/motogp uno de los grandes Marc Márquez, que ganó una valiosa segunda posición en el Concurso del Campeonato Mundial», escribió, citado por Viva de Chocar Miércoles 10 de septiembre de 2025.

Marc admite la superioridad de su hermano menor

Aunque decepcionado de perder un récord, Marc Márquez no dudó en alabar la actuación de su hermana. Reconoció que Alex era más fuerte en varios puntos cruciales del circuito de Catalunya, especialmente en Bends 3, 9, 13 y 14.

«Mi moto se siente difícil de controlar alrededor de las curvas, mientras que Alex puede pasarla muy bien. Se merece ganar», dijo Marc después de la carrera.

El duro viaje de Alex antes de ganar

La victoria de Alex no es solo suerte. Desde el entrenamiento, ha mostrado alta velocidad e incluso ha roto el récord de la vuelta de calificación. Sin embargo, el desafío se produjo durante una carrera de sprint del sábado donde cayó y perdió puntos importantes.

Aun así, Alex Rose en la carrera principal. Su mentalidad para no rendirse es un factor importante en el éxito, al tiempo que demuestra que puede salir de una gran presión.

Momento importante para la carrera de Alex

Según Michele Masini de Gresini Racing, la victoria en Catalunya podría ser un punto de inflexión para la carrera de Alex. Anteriormente, a menudo tenía dificultades para mantener la consistencia y a menudo estaba deprimido por altas expectativas.

«Esta carrera muestra que Alex puede ganar contra los mejores corredores, incluido Marc. Esperamos que este sea el comienzo de un rendimiento más estable en la siguiente serie», explicó Masini.

Grado de constructor de teclas Ducati

Además del drama Márquez Brothers, Ducati también aseguró el sexto título de constructor en una fila. Con varias victorias esta temporada, Ducati una vez más demuestra su dominio en el mundo de MotoGP.

Ducati expresó su gratitud a todo el equipo y los corredores que habían trabajado duro durante toda la temporada.

Marc Márquez, Alex Márquez, Francesco Bagnaia de MotoGP Italia

La victoria de Alex Márquez en Catalunya no solo fue una cuestión de terminar con el récord ganador de Marc, sino también de autopropulsor. Se las arregló para demostrar que no solo era «hermana de Marc», sino corredor con calidad de campeón.

Para Ducati, esta victoria fortalece aún más su posición como el fabricante número uno en MotoGP. En cuanto a los fanáticos, la competencia entre los hermanos Márquez sin duda será una de las historias más interesantes en la temporada de 2025 restantes.