Nueva foto de Taylor Swift en la fiesta de los Chiefs llama la atención

Los Kansas City Chiefs perdieron su sexto partido consecutivo tras caer 14-12 ante el Asaltantes de Las Vegas en la Semana 18. Con los Chiefs ya fuera de la contienda por los playoffs, pocos miembros de la familia viajaron a Las Vegas para el final de temporada sin sentido.

Sin embargo, el enfrentamiento Chiefs-Raiders todavía llamó mucho la atención, ya que podría haber sido el último partido del ala cerrada Travis Kelce. NFL juego. Después de 13 temporadas, uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos puede estar listo para colgar los tacos para siempre.

Los fanáticos esperaban ver a su prometida, Taylor Swift, en el Allegiant Stadium para el enfrentamiento, pero ella no pareció asistir. debido a reportado razones de seguridadLa estrella del pop no ha asistido a un partido como visitante de temporada regular desde la temporada 2023.

Swift asistió recientemente al partido de los Chiefs contra los Broncos de Denver el día de Navidad. Al salir del Arrowhead Stadium, el multimillonario dio una propina a los trabajadores al salir. Un empleado del estadio habló efusivamente de la cantante en Facebook y señaló que antes les deseó a todos una Feliz Navidad. entregando $600 en efectivo.

Si bien la compositora de “The Life of a Showgirl” mantuvo un perfil notablemente más bajo en los juegos de los Chiefs esta temporada, surgió una rara foto de ella en una fiesta del equipo que hizo que los fanáticos lo miraran dos veces.

Los fanáticos apenas reconocieron a Taylor Swift mientras posaban con la esposa del LB Leo Chenal de los Chiefs

La esposa del apoyador de los Chiefs, Leo Chenal, Randi Chenal, reflexionó sobre los aspectos más destacados de la temporada pasada en un nuevo publicación de instagram el 5 de enero. En la diapositiva 6, publicó una foto con Swift de la fiesta de Navidad de los Chiefs.

Mientras Randi etiquetó a Swift en la foto, numerosos fanáticos no podían creer que fuera ella. Tal vez porque la mujer de 36 años abandonó su característico lápiz labial rojo por un color granate, las publicaciones llenaron X con personas que adivinaban que se parecía a Swift.

un fan comentó en X, «¿Por qué no se parece a Taylor?» otra persona reclamado«Es simplemente Ashley», refiriéndose a la popular imitadora de Swift, Ashley Leechin. una mujer brotó«Ese NO es Taylor».

La mayoría de los fanáticos, sin embargo, estaban encantados de ver a la ganadora de 14 premios Grammy disfrutar del tiempo con su comunidad de Chiefs. un fan comentó en Instagram, «Dulce foto de ellos dos. ✨ Tay siempre luce impresionante 🔥 hermosa por dentro y por fuera ❤️». Otra persona escribió: “El color vino tinto le queda bien a nuestra chica 🍷”.

Travis Kelce planea anunciar su decisión de retirarse antes de marzo

Kelce prometió tomar su decisión de retirarse antes de que comience la agencia libre en marzo. Si decide marcharse, el veterano quiere que el equipo tenga tiempo suficiente para encontrar su reemplazo.

«¿Quién sabe? ¿Quién sabe?» Kelce dijo a los periodistas pidiendo un cronograma de decisión de retiro más específico después de perder ante los Raiders. «O me llega rápido o tengo que tomarme algo de tiempo. El año pasado fue un poco más fácil. Creo que supe de inmediato que quería darle una oportunidad a este. No lo sé. Ya veremos».

«Siento mucho amor por este equipo, esta organización y la gente de aquí. Pasaré algún tiempo con ellos, asistiré a reuniones de salida, me acercaré a la familia y resolveré las cosas».