Nueva flota fortalece la conectividad para los servicios de Hajj y Umrah en Indonesia

Jacarta – Gran paso en la mejora de los servicios de transporte. haji Y Umrah en Indonesia comenzó oficialmente con la llegada del avión Airbus A320 al aeropuerto Halim Perdanakusuma de Yakarta. Este avión, que vuela directamente desde Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, es la primera flota de una nueva aerolínea bajo Manazil Al Mukhtara Company Holding, una compañía con sede en Medina que es ampliamente conocida por sus servicios de Hajj, Umrah y hospitalidad.

Lea también: La RPD apoya plenamente la gestión de la presa Haji en Indonesia: fortalecimiento de la independencia de los agricultores locales



La presencia de esta primera flota no es sólo un símbolo de inversión en el sector de la aviación nacional, sino que también abre nuevas esperanzas para que los peregrinos indonesios del Hajj y la Umrah obtengan servicios de transporte más cómodos, integrados y acordes con los estándares internacionales. La recepción tuvo lugar solemnemente en el Jetset Lounge del aeropuerto de Halim, acompañada de una ceremonia de saludo con agua y guirnaldas de flores para la tripulación como símbolo de la operación oficial del avión.

El presidente de la compañía, Sami Al Harbi, destacó que la presencia de esta flota es una forma de compromiso para brindar servicios de aviación profesionales y con clase. «Queremos ofrecer estándares de servicio completo de clase internacional, especialmente para el Hajj, la Umrah y los pasajeros en general», dijo Al Harbi.

Lea también: Menhaj: Hotel de peregrinación a 4,5 km de Masjidil Haram, 1 km a Masjid Nabawi



Centrarse en las rutas del Hajj y la Umrah y en el fortalecimiento de los alimentadores nacionales

El director general Winarso explicó que las operaciones de la aerolínea utilizarán dos tipos de aviones: el Airbus A320 y el Airbus A330. El Airbus A330 se centrará en servir rutas internacionales a Medina, La Meca y Taif, que son los principales puntos de partida de los peregrinos del Hajj y la Umrah.

Lea también: Complete el calendario del Hajj de 2026, selección de oficiales para la primera salida



Mientras tanto, el Airbus A320 que acaba de llegar a Yakarta desempeñará un papel importante como alimentador de rutas nacionales, fortaleciendo el acceso de los peregrinos de varias ciudades a los aeropuertos internacionales. «Tendremos muchas rutas nacionales para fortalecer la conectividad a vuelos internacionales», dijo Winarso.

Este avión Airbus A320 tiene una configuración de 152 asientos, compuesto por 8 asientos en clase ejecutiva y 144 asientos en clase económica. Con estándares de servicio completo, esta flota brinda comodidad premium que apoya el viaje espiritual de la congregación, tanto antes de partir hacia Tierra Santa como al regresar a su tierra natal.

Compromiso para fortalecer las instalaciones y redes de servicios de las congregaciones