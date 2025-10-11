Nueva especie de antiguo reptil marino descubierta a partir de un raro hallazgo fósil en el Reino Unido







Se ha identificado una nueva especie de antiguo reptil marino a partir de restos fosilizados excepcionalmente bien conservados desenterrados en el Reino Unido. El raro fósil pertenece a un grupo de ictiosaurios que alguna vez dominó los océanos antiguos y vivió junto a los dinosaurios.

La criatura marina del tamaño de un delfín ha sido llamada Xiphodracon goldencapensis, o el “Dragón Espada de Dorset”. Este ictiosaurio vivió hace unos 184 millones de años (Jurásico temprano), una era en la que sus fósiles son excepcionalmente raros. El esqueleto casi completo conservado en estado 3D es el único ejemplo conocido de este tipo. Desenterrado en 2001 en la Costa Jurásica de Dorset, el Museo Real de Ontario, Canadá, pronto adquirió el esqueleto. Aunque se unió a la extensa colección de ictiosaurios del museo, permaneció sin estudiar hasta esta reciente investigación, cuyos hallazgos se publicaron el 10 de octubre.

