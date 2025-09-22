¡Nueva era de tráfico! La aplicación digital de Korlantas se lanzó oficialmente, esta es la sofisticación

Yakarta, Viva – Polri Traffic Corps (Korlantas) lanzado oficialmente solicitud Digital Korlantas Polri En la 70ª Serie de Acción de Gracias del Aniversario de Tráfico de Bhayangkara.

El lanzamiento fue llevado a cabo por el jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo con el jefe de la Policía de Tráfico de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Agus Suryonugroho. La aplicación digital Korlantas Polri está diseñada como un banco de datos integrado, tanto para las necesidades de Korlantas como por personal en toda Indonesia.

Además, esta aplicación también funciona como un servicio digital al que el público puede acceder fácilmente para diversas necesidades de tráfico.

«En la era digital actual, a la dirección del Jefe de la Policía Nacional, hoy también lanzaremos Polantas Digital. Polantas en el agarre. Este servicio digital une varios servicios en todas las funciones en los Korlantas separados anteriormente, facilitando así los servicios a la comunidad más rápida, precisa y transparente», dijo el Inspector General Agus Suryo, citado el lunes 22 de septiembre, 2025.

Afirmó que la presencia de esta aplicación se convirtió en uno de los pasos concretos de la modernización de Polantas. El lanzamiento de la aplicación digital Korlantas Polri, Lanjt, es una parte importante del 70º Momento del Aniversario de Tráfico de Bhayangkara, así como una forma de compromiso de Polri con los servicios públicos basados ​​en la tecnología.

«Pedimos su bendición para que todas las filas de Korlantas puedan continuar sirviendo a la comunidad profesionalmente, moderna y confiable», dijo.

Mientras tanto, el Director del Regidento de la Sede de la Policía Regional, el general de brigada Wibowo como presidente del comité de conmemoración expresó su gratitud porque toda la serie de eventos se fue solemnemente, sin problemas y como se esperaba.

Esta actividad se llama confirmar el mensaje del inspector general de la Policía Nacional de Kakorlantas, Agus Suryonuroho, que a la edad de 70 años, Polantas debe estar más cerca de la comunidad a través de servicios transparentes, responsables e innovadores, incluso a través del programa superior de los servicios digitales de saludos y transformación de Polantas.

«El éxito de este evento es el resultado de la cooperación entre toda la prensa, tanto en los Korlantas como en las filas, así como el apoyo de varias partes. Esperemos que este impulso estimule aún más el espíritu de los Polantas para continuar mejorando, brindar el mejor servicio a la comunidad que a su vez puede aumentar la confianza pública a la Policía Nacional, especialmente Polantas», dijo.