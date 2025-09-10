Nueva Delhi: ED Búsquedas en el caso de Rs 346-CR Bank `fraude`







La Dirección de Configuración (ED) realizó el miércoles búsquedas en Delhi-NCR, Tamil naduy Karnataka como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada a un presunto fraude bancario de Rs 346 millones de rupias que involucra a una compañía del sector eléctrico con sede en Haryana y sus promotores, dijeron fuentes oficiales.

La sonda se centra en Hythro Power Corporation Ltd (HPCL), con sede en Gurugram, actualmente bajo liquidación, y sus directores, Amul Gabrani y Ajay Kumar Bishnoi, entre otros.

El caso de ED, presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), se deriva de un FIR de febrero de 2025 registrado por la Oficina Central de Investigación (CBI). En ese FIR, los promotores están acusados ​​de desviar los fondos de préstamos a sus entidades vinculadas, lo que resulta en pérdidas significativas para múltiples bancos.

Según las fuentes, el Gurugram La Oficina Zonal del ED realizó búsquedas en cinco locales en la Región de la Capital Nacional, tres en Chennai y una en Bengaluru como parte de la investigación.

Rs 346 millones de rupias en múltiples bancos

Según los detalles del caso, el fraude total reportado por el Consorcio de Bancos demandantes es de Rs 346.08 millones de rupias, que incluye:

Rs 168.07 crore – Punjab National Bank (PNB)

Rs 77.81 crore – ICICI Bank

Rs 44.49 millones de rupias – Kotak Mahindra Bank

Rs 55.71 millones de rupias – Union Bank of India

Se alega que el fraude tuvo lugar entre 2009 y 2015.

HPCL, una compañía que opera en el sector de transmisión y distribución de energía, se dedicó a diseñar, fabricar y ejecutar proyectos llave en mano para líneas de transmisión de energía.

Se alega que los promotores y directores obtuvieron facilidades de crédito de PNB, el líder banco del consorcio, totalizando Rs 165.71 millones de rupias bajo un acuerdo bancario múltiple.

A pesar de varias reestructuraciones, incluida la conversión de garantías bancarias invocadas en préstamos a término de intereses financiados (FITL), HPCL incumplió sus pagos y fue declarado un activo no realizado (NPA) el 31 de marzo de 2015. Más tarde, la cuenta se informó como un «fraude» al RBI el 13 de junio de 2024, dijo el ED.

La auditoría forense revela el desvío de fondos

Una auditoría forense reveló que los fondos de préstamos fueron desviados a través de transacciones con entidades grupales relacionadas como:

Transformadores de avadh

Obtener poder

Revolución infocom

Tecproengg, entre otros

Estas transacciones supuestamente involucraron ficticios trabajo de trabajocuentas por cobrar no remuneradas y transacciones circulares. Varios grandes avances y facturas de venta permanecieron sin recuperación durante años, lo que sugiere tratos comerciales no genuinos.

Según el servicio de urgencias, HPCL utilizó entidades relacionadas para desviar fondos y activos mal apropiados, lo que lleva a una erosión significativa de los intereses de los acreedores.

