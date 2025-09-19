Nueva Delhi: Diplomáticos de los retoños de las plantas de 70 naciones durante ‘Sewa Pakhwada’







Diplomáticos de 70 países plantaron árboles jóvenes en la cresta central aquí el jueves como parte de la Delhi Los 15 días ‘Sewa Pakhwada’ del gobierno.

Un total de 75 diplomáticos, junto con el ministro de Medio Ambiente de la Unión, Bhupender, Yadav, el primer ministro de Delhi, Rekha Gupta y el ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, asistieron al evento.

Gupta, quien plantó un árbol bajo la iniciativa de campaña ‘Ek Ped Maa Ke Naam’, dijo en una publicación sobre X que la participación de 75 diplomáticos de 70 países le ha dado a la campaña una forma de cooperación global y responsabilidad compartida.

“Bajo el Seva Pakhwada que se observa en el cumpleaños del visionario primer ministro Shri Narendra Modi Ji, el ‘Ek ped maa ke naam 2.0’ campaña No solo transmite el mensaje de conservación ambiental, sino que también es un símbolo de gratitud hacia nuestra Madre Tierra ”, dijo.

Sirsa en una publicación sobre X dijo que la participación de diplomáticos extranjeros transformó la misión ‘Ek ped maa ke naam’ en un evento global.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente