Nueva comisaría de policía instalada en Tumarkothi, en el distrito de Gadchiroli, sensible a los maoístas







En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la seguridad y la aceleración del desarrollo en Zonas sensibles a los maoístas, La policía de Gadchiroli estableció el jueves una nueva comisaría en Tumarkothi bajo la subdivisión de Hedri.

La nueva comisaría se instaló en 24 horas con el despliegue de una gran fuerza de seguridad compuesta por alrededor de 1.000 comandos C-60, 21 equipos de la Brigada de Detección y Eliminación de Bombas (BDDS), personal policial recién reclutado, 500 agentes de policía especiales y contratistas privados.

La inauguración de la comisaría de policía de Tumarkothi tuvo lugar en presencia del Director General Adjunto de Policía (Operaciones Especiales) Dr. Chhering Dorje, el Inspector General Especial de Policía (Operaciones Anti-Naxal) Sandeep Patil, el Inspector General Adjunto de Policía (Gadchiroli Range) Ankit Goyal, el Inspector General Adjunto (Operaciones) de CRPF Ajay Kumar Sharma, Superintendente de Policía (Gadchiroli) Neelotpal, el Comandante del Batallón 191 de la CRPF, Satya Prakash, oficiales superiores y aldeanos locales.

En la ocasión, Neelotpal dijo que el establecimiento de la nueva comisaría sería un hito en la mejora de la seguridad en la región y en la incorporación de los residentes locales a la corriente principal del desarrollo. Dijo que era la novena nueva comisaría de policía creada desde 2023 como parte de una cadena para reducir las brechas de seguridad en zonas remotas y extremadamente remotas del distrito.

gadchiroliConocido por su terreno difícil y su actividad maoísta, tiene varias aldeas tribales que permanecen muy alejadas del desarrollo básico. Se espera que la comisaría de policía de Tumarkothi, situada a unos 7 kilómetros de la comisaría de Kothi y a sólo 2 kilómetros de la frontera de Chhattisgarh, mejore significativamente la seguridad y apoye el desarrollo integral de la región.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de seguridad, la policía de Gadchiroli estableció, durante el año pasado, un centro de asistencia policial en Pengunda el 11 de diciembre de 2024, una nueva comisaría de policía en Nelgunda el 30 de enero de 2025, otra comisaría de policía en Kavande el 9 de marzo de 2025 y un centro de asistencia policial en Phulnar Camp Gunturwahi el 23 de noviembre de 2025.

Comisaría de policía de Tumarkothi construida en 24 horas con 1.050 efectivos e instalaciones modernas

La comisaría de policía de Tumarkothi se construyó con el despliegue de aproximadamente 1.050 efectivos, apoyados por maquinaria pesada, incluidos cuatro JCB, siete remolques, dos poclains y 25 camiones. Instalaciones en la comisaría incluyen conectividad Wi-Fi, 12 cabinas portátiles, un cobertizo para un generador, una planta de agua potable por ósmosis inversa, una torre móvil, instalaciones sanitarias, muros de seguridad, búnkeres y postes con sacos de arena.

Para la seguridad, la comisaría cuenta con dos oficiales y 52 miembros del personal de la Policía de Gadchiroli, dos pelotones del Grupo 12 de la SRPF (Compañía Hingoli E), un Subcomandante y 79 miembros del Batallón 191 de la CRPF, y ocho equipos de operaciones especiales que comprenden 200 comandos.

Durante el programa de establecimiento, también se organizó un evento de divulgación pública, durante el cual se distribuyeron artículos de primera necesidad a los residentes locales. Mujer recibieron saris y calzado, los hombres recibieron mantas y herramientas, mientras que los jóvenes y los niños recibieron ropa, útiles escolares, equipos deportivos y otras necesidades.

Los agentes de policía dijeron que una mayor seguridad allanaría el camino para futuras construcciones de carreteras y la introducción de servicios estatales de transporte por autobús en la zona. Los residentes locales expresaron su satisfacción por la creación de la comisaría y agradecieron a la administración policial.

Los oficiales superiores presentes en el evento incluyeron al SP adicional (Operaciones) M Ramesh, al SP adicional (Administración) Gokul Raj, al subcomandante de la CRPF Chanchal Parwana, al superintendente adjunto de policía (Dhanora) Aniket Hirde, al oficial de policía subdivisional (Bhamragad) Amar Mohite, al oficial de policía subdivisional (SDPO) Hedri Yogesh Ranjankar y al recién nombrado oficial a cargo de la comisaría de policía de Tumarkothi. PSI Gorkhanath Surase, junto con otros oficiales y personal.





