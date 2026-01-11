Nueva cara del Mitsubishi Triton y costo mensual del Hyundai Palisade

Jacarta – Varios artículos sobre el sector del automóvil publicados el sábado 10 de enero de 2026 consiguieron captar la atención de los lectores. A partir de discutir el segmento que sustenta las ventas de automóviles, el surgimiento de una nueva cara para las pickups Mitsubishi Tritónpara calcular el costo mensual de un SUV premium Hyundai Palisade. Aquí están los 3 artículos más populares VIVA Automotriz:

1. La industria revela segmentos clave que pueden aumentar las ventas de automóviles



Exportaciones de automóviles Toyota Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

La industria automotriz nacional reveló segmentos que se considera que aún tienen un gran potencial para impulsar las ventas de automóviles en medio de condiciones desafiantes del mercado. Se considera que este segmento es el más realista para trabajar en un futuro próximo, especialmente con el apoyo de políticas y estrategias de productos adecuadas. Los actores de la industria esperan que haya un estímulo para que el poder adquisitivo vuelva a moverse. Leer más.

2. La nueva cara del Mitsubishi Triton aparece silenciosamente, este mercado lo consigue primero



Nuevo Mitsubishi Triton en Tailandia

El nuevo Mitsubishi Triton apareció de repente sin ningún anuncio importante. Curiosamente, esta actualización del diseño estuvo presente en ciertos mercados antes que en otros países. Los cambios visuales hacen que la camioneta insignia de Mitsubishi parezca más moderna y agresiva. Leer más.

3. Aspecto muy elegante: este es el costo mensual de usar un Hyundai Palisade en Yakarta



Hyundai Palisade Foto : VIVA Automotriz/Muhammad Thoifur

Hyundai Palisade es conocido como un SUV grande con una apariencia elegante y características premium. Sin embargo, tener un coche de esta clase ciertamente requiere cálculos cuidadosos, especialmente para su uso en Yakarta. Este artículo revisa los costos mensuales estimados que deben prepararse, desde el combustible hasta otras necesidades rutinarias. Leer más.