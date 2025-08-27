Nueva byd fábrica, el precio de los autos Hyundai, motocicletas Harley baratas

Yakarta, Viva – La industria automotriz continúa presentando innovaciones atractivas, que van desde la expansión de la fábrica de vehículos eléctricos hasta el lanzamiento de nuevos modelos a precios asequibles. El martes 26 de agosto de 2025, Viva Automotive Resumiendo los tres artículos más populares que le llamaron la atención de los entusiastas de los automóviles. Aquí hay una lista de noticias seleccionadas a las que debe consultar para seguir actualizando con las últimas tendencias.

1. Byd Inaugurar la fábrica de EV gigante en Malasia, una de las más grandes

El fabricante chino de automóviles eléctricos, BYD, abrió una fábrica de ensamblaje en Tanjong Malim, Perak, para fortalecer su posición en el sudeste asiático. Se espera que esta instalación cree empleo y apoye la transferencia de tecnología en el sector automotriz. Leer más.

2. Lista de precios del auto nuevo Hyundai Agosto de 2025, comenzando en IDR 250 millones

Booth de Hyundai en Giias 2025

Hyundai ofrece una variedad de vehículos que van desde MPV Stargazer hasta SUV premium de Palisade a precios competitivos. Los modelos eléctricos como Ioniq 5 y Kona Electric también están en demanda gracias a los diseños futuristas y la tecnología ecológica. Leer más.

3. La nueva motocicleta de Harley-Davidson se vende a partir de los 77 millones de IDR

Harley-Davidson X350 Dan X500

Harley-Davidson introdujo el X350 y X500 a precios asequibles, atacando a los corredores novatos con un diseño clásico deportivo. La colaboración con QJ Motor permite que los precios comienzan en RP. 77 millones para el mercado global. Leer más.