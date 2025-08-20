Nuestro Padre elige, no Menam el DPR

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión III RPD El Inspector General de Facción PDIP (Ret.) Safaruddin recordó Inosentio Samsul Como candidato para un juez judicial Constitución (Mk) no olvidar su origen elegido por el DPR.

Sin embargo, Safaruddin dijo que el juez de la Corte Constitucional debe tener la determinación del establecimiento.

«Como elegimos del DPR, generalmente, señor, si encajamos y apropiamos aquí, lucharemos por los enviados del DPR. Pero después de llegar allí (MK), olvidé que el padre fue elegido de la DPR», dijo Safaruddin en la sala de reuniones de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Complejo del Parlamento, Senaya, Jakarta, el miércoles, agosto de 2025.

Ajuste y prueba adecuada del candidato único para MK Juez, Inosentius Samsul Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Solicitó que Inosentio pudiera tener fuertes creencias como juez de la Corte Constitucional después de ser nombrado más tarde. Recordó que Inosentius no regresó para golpear al DPR.

«Quiero decir que tienes creencias fuertes, determinación, que realmente no se defienden en el DPR, pero no olvidas que eres elegido de la DPR, no vuelvas a golpear al DPR señor», concluyó.

Se sabe que la Comisión de la Cámara de Representantes III aprobó a Inosentius Samsul para convertirse en juez del Tribunal Constitucional (MK) de la propuesta del Parlamento Indonesio después de someterse a una prueba de factibilidad y propietaria, para reemplazar el juez de MK Arief Hidayat, quien inmediatamente ingresó a la jubilación.

Esta es la conclusión de la Reunión III de la Comisión III de la Cámara de Representantes relacionados con el ajuste y la prueba adecuada (ajuste y prueba adecuada). El Inosentio Samsul es el único candidato en la prueba de factibilidad.

«¿Está aprobado?» Preguntó el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman, quien fue respondido aprobado por todos los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.

Después de llamar a Palu, Habiburokhman dijo que el acuerdo se procesaría de acuerdo con las disposiciones y la legislación vigente.

Dijo que Inosentio era el único candidato que había tomado una selección realizada por la Comisión de la Cámara de Representantes III. Según él, Inosentius había cumplido requisitos administrativos antes de participar en la prueba de factibilidad.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

Mientras se somete a una prueba de viabilidad y propiedad, Inosentius explicó su visión y misión para el Tribunal Constitucional en el futuro. Después de eso, varios miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III le dieron una serie de preguntas.

La visión que transmitió es que llevará al Tribunal Constitucional a una institución judicial responsable y transparente, sin la influencia o intervención de ninguna parte. Además, también quiere arreglar el camino del pensamiento público hacia el tribunal constitucional y no emitirá una decisión controvertida.