‘Nuestro logro va más allá del entretenimiento’

Chris McCarthy saludó a su equipo y citó el trabajo de defensa realizado en nombre de la salud mental como entre los aspectos más destacados de su mandato de 22 años en MTV, Viacom y Paramount Global en su memorando de salida.

McCarthy, quien se había desempeñado como co-CEO de Paramount Global durante los últimos 15 meses además de administrar la división de cable, está dejando la compañía mientras se prepara para el cierre de su fusión con Skydance Media el 7 de agosto.

«Nuestro mayor logro va más allá del entretenimiento», escribió McCarthy. «Cuando el aumento alarmante de los problemas de salud mental se convirtió en una crisis, no solo nos sentamos, nos inclinamos. Encabezamos una coalición de salud mental en toda la industria y, juntos, hemos conducido un aumento de casi el 40% en las historias de salud mental que ayudan a normalizar la salud mental y mostrar personajes que enfrentan problemas, obteniendo ayuda y apoyando a otros. a través de contenido con guión «.

Aquí está el memo completo de McCarthy:

Hola a todos,

Con la fusión cerrada mañana, quería comunicarme.

En los años 90, mucho antes de las redes sociales, MTV era el Centro de Cultura Pop del mundo, y fue la primera vez que muchos de nosotros nos vimos en televisión. Todos los diferentes tipos de personas, incluidas personas como yo, que luchaban con su identidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo y que MTV era un lugar que muchos podían llamar hogar. Ese es el poder de la gran narración de historias: no solo nos entretiene, sino que también tiene el poder de unir, inspirar y darnos esperanza. Veintiún años después, hoy estoy tan agradecido como caminaba por estas puertas en 2003. Juntos, hicimos la historia de la cultura pop, abogamos en nombre de nuestro público y construimos espectáculos de clase mundial que tienen y darán forma a la cultura en las próximas décadas.

En estos últimos años, no solo nos adaptamos al cambio, lo dirigimos. Entregamos tres de los cuatro espectáculos más transmitidos de 2025: Mobland, 1923, y Landman. Con Taylor Sheridan, construimos una de las franquicias más exitosas de la historia de la televisión. Trajimos a Jon Stewart para decir la verdad al poder, continuamos elevando y celebrando la carrera de resistencia a nivel mundial, mientras que otros intentan silenciarlo, y crecimos y ampliamos nuestra asociación con Matt y Trey, asegurando que los niños de South Park puedan continuar señalando las inanidades y las personas de la vida en los años venideros. Estos no son solo shows exitosos; Definen la cultura y demuestran que este equipo no sigue las tendencias, las creamos.

Pero nuestro mayor logro va más allá del entretenimiento. Cuando el aumento alarmante de los problemas de salud mental se convirtió en una crisis, no solo nos sentamos, nos inclinamos. Encabezamos una coalición de salud mental en toda la industria y, juntos, hemos impulsado un aumento de casi el 40% en las historias de salud mental que ayudan a normalizar la salud mental y mostrar personajes que enfrentan problemas, obtenemos ayuda y apoyamos a otros. Simultáneamente, hemos trabajado duro para disminuir el estigma negativo relacionado con la salud mental y hemos visto una disminución del 15% en las representaciones dañinas en el contenido con guión. En algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros lucharemos con nuestra salud mental, y al aumentar las representaciones positivas, estamos ayudando a disminuir el estigma. A través de nuestras historias, estamos ayudando a las personas a ver que no hay algo mal con ellas; Más bien, son perfectamente humanos y buscar ayuda es un signo de fuerza. Juntos, literalmente hemos ayudado a cambiar la forma en que toda una industria cuenta historias sobre la salud mental y al hacerlo ayudará a generaciones de audiencias por venir.

Muchos dudaron que pudiéramos llegar tan lejos. La mayoría nunca creyó que alcanzaríamos esta escala. Pero aquí estamos, no por suerte, sino por cada uno de ustedes y su implacable creatividad, dedicación y apoyo mutuo.

A medida que la compañía ingresa a su próximo capítulo, estoy lleno de orgullo y gratitud por lo que hemos construido y absoluta confianza en lo que creará a continuación, aquí, en otro lugar o en sus vidas personales. Este notable equipo continuará dando forma a la cultura, impulsará el cambio, inspirará a otros y demostrará que la gran narración tiene el poder de cambiar el mundo. Todo el tiempo muestra una profunda sensación de compasión y amabilidad el uno para el otro.

Gracias por su confianza, su talento, su inspiración y su amistad.

Con el más profundo respeto y gratitud,

Chris