Nuestro eslogan ‘Vote Chor, Gaddi Chhod’ demostró un país accesivo: Rahul







MP del Congreso Rahul Gandhi El miércoles, dijo el eslogan ‘Vote Chor, Gaddi Chhod’ (Vote Thief, desocupe su asiento de poder) ha demostrado en todo el país y el partido lo establecerá de «maneras más dramáticas». Gandhi está en Uttar Pradesh para una visita de dos días a su circunscripción parlamentaria, Raebareli. Llegó al aeropuerto Chowdhury Charan Singh de Lucknow más temprano en el día, donde fue recibido por el presidente del estado del Congreso, Ajai Rai, y otros líderes de alto nivel.

Hablando con los periodistas antes de ingresar a un lugar de eventos, Gandhi dijo: «El eslogan principal es ‘Vote Chor, Gaddi Chhod’ y eso se está probando en todo el país. Lo demostraremos una y otra vez de manera cada vez más dramática». Gandhi, hablando en un programa con trabajadores del partido de Harchandpur Vidhan Sabha en Dedauli, se refirió a presuntos casos de robo de votos en Maharashtra y Karnataka. El líder del Congreso dijo que había evidencia «en blanco y negro» de robo de votos en las elecciones de la Asamblea Maharashtra y Karnataka, que se celebraron después de las encuestas de Lok Sabha.

Según la fuente, Gandhi dijo que no hubo cambios en los votos encuestados para el Congreso, NCP y Shiv Sena, pero la cuenta del BJP vio un «gran salto», con cada votante recién agregado a su favor. El Congreso MP dijo que había pedido a la comisión electoral que investigara el asunto y explicara cómo aparecieron un crore nuevos votantes en cuatro meses. «La comisión se negó, diciendo que no nos darán la lista, ni proporcionarán ningún video», dijo la fuente, citando al líder del Congreso.

Gandhi alegó además que aparecieron irregularidades similares en Karnataka después de las elecciones. Los trabajadores del Congreso examinaron a los votantes en un segmento de la Asamblea de Bengaluru Central y encontraron dos votantes falsos lakh que llevaron a la victoria del BJP allí. «Bengaluru Central tiene siete circunscripciones de la Asamblea. Nuestros trabajadores pasaron cuatro meses investigando solo uno, y eso es lo que encontraron», dijo Gandhi en la reunión.

Acusando al BJP de robar votos, alegó que tales incidentes no se limitaron a Bengaluru o Maharashtra. «Esto ha sucedido en Uttar Pradesh, en Haryana, en Madhya Pradesh, y en Gujarat ha sucedido a gran escala. Poco a poco, presentamos todas las pruebas antes que usted», dijo Gandhi, según la fuente. Refiriéndose a su reciente gira electoral en BiharGandhi también afirmó que también se notaron irregularidades similares allí.

