Nuestras aspiraciones son como el último viento

Yakarta, Viva – comerciante afirmado estar decepcionado con la actitud indiferente del Comité Especial (Pansus) borrador de la regulación regional sin Cigarrillo (Raperda Ktr) DKI JAKARTA DPRD que continúa pasando los artículos de prohibición venta.

A partir de la prohibición de vender productos de cigarrillos en un radio de 200 metros de la unidad educativa y el patio de recreo infantil.

Luego, la expansión del área sin fumar para incluir puestos, vendedores callejeros, puestos de MIPYME y tiendas en los mercados tradicionales, prohibición de las ventas de cigarrillos minoristas y las obligaciones de tener licencias especiales para la venta de cigarrillos.

«Estamos decepcionados aspiración No se escuchan pequeños comerciantes. Lo que hemos dicho se considera el viento. El borrador de KTR forzado de regulación regional oprimirá cada vez más el negocio de las personas pequeñas «, dijo el presidente de la Cooperativa Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni en su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.

Mukroni espera que el borrador del borrador final de regulación regional del KTR se implementará en el ejecutivo, a saber, el gobierno provincial de DKI Yakarta puede ser reconsiderado.

Warteg Traders, cafeterías y similares, dijo Mukroni para la protección del gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Para que el borrador de la regulación regional de KTR no interfiera con la vida de las MIPYME.

«Esperamos que el ejecutivo sea la última fortaleza, según el compromiso y recopilamos la promesa del gobernador que este borrador no interfiere con las MIPYME. En línea con esto, consolidaremos y coordinaremos con todos los comerciantes para garantizar nuestros próximos pasos o acciones», dijo Mukroni.

En línea con el presidente de la Cooperativa Roja y Blanca (Kowamart), Izzuddin Zidan consideró que el borrador de la regulación regional de KTR era una carga adicional para los pequeños comerciantes. «Haz que sea complicado, por lo que una carga adicional. Mientras que ahora el poder adquisitivo está disminuyendo, los ingresos mediocres, ¿por qué tienen que surgir reglas como esta? Las condiciones económicas aún son inestables. Los esfuerzos de la comunidad no se han recuperado, no agreguen la carga», dijo Zidan.

También estaba preocupado por el estímulo de la formación de un grupo de trabajo de acción propenso con la indecisión de la persona y abrir el espacio de negociación.

«¿Cómo se aplicará la implementación más adelante en el campo?

Vicepresidente del Comité Especial de KTR Raperda, Suhaimi

Anteriormente, Suhaimi, vicepresidente del Comité Especial de KTR Raperda el jueves 2 de octubre de 2025, dijo que aunque había muchas polémicas y los líderes de DPRD habían dado un mes adicional para garantizar que todos los artículos estuvieran ordenados, su partido eligió continuar su finalización.