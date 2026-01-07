‘Nuestra tierra’ de Lucrecia Martel encuentra un hogar en Norteamérica con Strand

Liberación de hebras ha adquirido todos los derechos norteamericanos del venerado cineasta argentino Lucrecia Martel‘s largometraje documental “Nuestra Tierra” que tuvo su estreno mundial en Venecia y luego se presentó en Toronto, San Sebastián, Nueva York y Londres, donde ganó el premio a la mejor película.

“Our Land” (anteriormente titulada “Landmarks”), producida por Rei Pictures, Louverture Films y Piano, también recibió una mención de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine (NSFC).

En su primera incursión en el cine de no ficción, Martel desentraña la historia de Javier Chocobar, un miembro de la comunidad indígena Chuchagasta en la provincia de Tucumán, noroeste de Argentina, quien en 2009 trató de defenderse a sí mismo y a su pueblo de ser desalojados por la fuerza de sus tierras por un terrateniente local y dos ex policías. Como resultado, Chocobar, de 68 años, fue asesinado a tiros y otros dos miembros de la comunidad resultaron heridos. Martel arroja luz sobre el juicio por asesinato de los tres hombres, las vidas de Chocobar y sus compañeros del pueblo Chuchagasta, y el legado colonialista centenario de robo de tierras y propiedades en toda América Latina.

«Estamos encantados de trabajar nuevamente con Lucrecia en su nueva película y esperamos llevarla por todo el país para compartir la urgencia de la exploración de su película sobre el tratamiento de las comunidades indígenas», dijeron Jon Gerrans y Marcus Hu, copresidentes de Strand Releasing. Gerrans y Jason Ishikawa de Cinetic negociaron el trato. El grupo con sede en Los Ángeles planea estrenar “Our Land” en los cines esta primavera.

Strand distribuyó anteriormente “The Headless Woman” de Martel, que actualmente se encuentra en restauración en 4K junto con el MoMA y el Archivo de Cine y Televisión de UCLA. Strand distribuirá esa versión en 2026, así como la aclamada por la crítica “Zama” en 2017. “Our Land” fue coproducida por Pio & Co., Lemming Film y Snowglobe.

Los lanzamientos actuales de Strand incluyen “Cactus Pears” de Rohan Kanawande, “Love/Sex/Dreams: The Oslo Trilogy” de Dag Johan Haugerud y la nueva restauración 4K de Gregg Araki de “Mysterious Skin”, que debutará en el festival Sundance. Los próximos títulos incluyen “Calle Málaga”, de Maryam Touzani, que es la candidatura oficial de Marruecos al Oscar.