Nuestra relación no tiene problemas.

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa confirmó su relación con el presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan estar bien y mantenerse armonioso.

Purbaya lo transmitió después de que circularan rumores de que no fue visto saludándose en la sesión plenaria del gabinete en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

«Conexión «Él y yo (Luhut) no tenemos ningún problema», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta.

Purbaya explicó que no intercambió saludos con Luhut porque las sillas estaban bastante lejos.

Durante el juicio, Luhut se sentó junto al Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto. Mientras tanto, a su derecha, estaban sentados el ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, y el secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

Purbaya también volvió a descartar la cuestión de que su relación con Luhut no era armoniosa.

«Qué tan lejos están los asientos, la hora ‘Pak Luhut, Pak Luhut’ (un gesto de llamada desde lejos», explicó Purbaya.

Como se informó anteriormente, DEN planea desarrollar una Zona Económica Especial (kek) Centro Financiero y Oficina familiar en Bali para atraer inversión extranjera al país.

Presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Esta área será una puerta de entrada para que los fondos de inversión extranjeros ingresen e inviertan en diversos sectores reales de Indonesia.

Luhut también dijo que los inversores también tienen la oportunidad de convertirse en coinversores de la Agencia Indonesia de Gestión de Inversiones (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) y la Autoridad de Inversiones de Indonesia (INA).

Luhut dijo que una estrategia similar había tenido éxito en Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong y Singapur.

DEN considera que Bali es una ubicación potencial para la Zona Económica Especial Financiera Central y el Family Office, considerando que el área es conocida como un paraíso laboral para los inversores globales y será uno de los candidatos para la región del Centro Financiero de Indonesia (IFC).

Al respecto, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que no tenía intención de utilizar el presupuesto de ingresos y gastos del Estado (APBN) para construir una family office en Bali.

«He oído hablar de este tema durante mucho tiempo, pero no importa. Si DEN puede construirlo por sí mismo, entonces simplemente constrúyalo. No desviaré el presupuesto allí», dijo Purbaya cuando fue confirmado por periodistas después de una reunión con inversores en la oficina de la Dirección General de Impuestos (DJP) del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.