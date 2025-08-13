Nuestra relación con India y Pakistán es ‘bueno’: nosotros







La relación de Estados Unidos con India y Pakistán es «buena», la Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho, afirmando que los diplomáticos están «comprometidos con ambas naciones».

Hablando en una sesión informativa el martes, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que Estados Unidos que trabaja con ambas naciones es una buena noticia para la región y el mundo, y promoverá un futuro beneficioso.

«Diría que nuestra relación con ambas naciones es como lo ha sido, lo cual es bueno. Y ese es el beneficio de tener un presidente que conozca a todos, hable con todos, y así es como podemos reunir diferencias en este caso. Por lo tanto, está claro que los diplomáticos aquí están comprometidos con ambas naciones», dijo Bruce.

Ella estaba respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de una mayor asistencia de los Estados Unidos para Islamabad En términos de ventas de armas después de la reunión del mariscal de campo del Ejército de Pakistán, Asim Munir, con Trump, y si esto sucedía a costa de la relación de Trump con el primer ministro Narendra Modi.

Refiriéndose al conflicto de mayo entre India y Pakistán, agregó Bruce: «Obviamente, tuvimos una experiencia con Pakistán e India cuando había un conflicto, uno que podría haberse convertido en algo bastante horrible».

Ella dijo que había «preocupación inmediata y movimiento inmediato» con el vicepresidente JD VanceEl presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio para «abordar la naturaleza de lo que estaba sucediendo». Describimos la naturaleza de las llamadas telefónicas, el trabajo que hicimos para detener los ataques y luego reunir a las partes para que pudiéramos tener algo que fuera duradero «.

También afirmó que los principales líderes en los Estados Unidos estaban involucrados en «detener esa posible catástrofe».

Nueva Delhi ha mantenido que India y Pakistán detuvieron sus acciones militares después de conversaciones directas entre sus militares sin ninguna mediación por parte de los Estados Unidos.

Bruce agregó que el reciente acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán «sigue los arreglos de paz negociados entre Camboya y Tailandia, Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, India y Pakistán, Egipto y Etiopía y Serbia y Kosovo «.

Mientras tanto, en una entrevista el martes, Rubio dijo que «el crédito es para» Trump por ayudar a poner fin a varios conflictos en todo el mundo.

Trump dice que quiere «ser el presidente de la paz. Y cada vez que vemos un conflicto en el que creemos que podemos marcar la diferencia, nos involucramos y hemos tenido un buen éxito en ese sentido. India-Pakistán, Tailandia-Cambodia, el acuerdo de paz con Azerbaiyán y Armenia, hace solo unos días «, dijo en una entrevista con ‘Sid and Friends in the Morning’.

(Con entradas de PTI)





