¡Nubes caídas! Los Sites X y ChatGPT también colapsan, ¿qué importancia tiene el papel de Cloudflare?

Jacarta – Grandes interrupciones afectan a Internet global cuando el servicio Llamarada de nube experimentó problemas técnicos, también conocidos como caídas, que provocaron que varios sitios populares fueran inaccesibles. Varias plataformas grandes como X (anteriormente Twitter) y ChatGPT muestran mensajes de error que confunden a los usuarios.

Lea también: Los líderes de Cloudflare admiten que no pudieron atender a los clientes después de que el servicio dejó de funcionar



Después de esto, el servicio Cloudflare dejó de funcionar, lo que provocó problemas de acceso en varios sitios populares. En realidad, ¿qué importancia tiene el servicio Cloudflare? Antes de discutir esto, primero aprendamos qué es Cloudflare.

Lanzando desde la página geeksforgeeks.orgCloudflare es una empresa que opera en el campo de los servicios de infraestructura de Internet diseñados para mejorar el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad de un sitio o aplicación web. En términos simples, Cloudflare funciona como red de entrega de contenidos (CDN) que distribuye el contenido del sitio web a una red de servidores en todo el mundo. De esta manera, los usuarios pueden acceder al contenido desde servidores más cercanos a su ubicación, lo que resulta en tiempos de carga de página mucho más rápidos.

Lea también: La razón por la que Cloudflare Down provocó el colapso de X y ChatGPT, ¿fue realmente un ciberataque?



Para que sea más fácil de entender, se puede considerar a Cloudflare como un servicio que hace que los sitios web y las aplicaciones en línea sean más rápidos y seguros. El sistema distribuye el contenido del sitio web a muchos servidores en varios países, de modo que los visitantes puedan abrir páginas desde el servidor más cercano. Cloudflare también brinda protección contra ataques como DDoS y brinda servicios DNS y SSL para seguridad adicional.

Ejemplos de su uso:

Puede utilizar Cloudflare si su sitio web parece lento para los visitantes que están lejos de la ubicación del servidor, necesita protección contra ataques de piratas informáticos o si espera que haya un aumento en el tráfico. Cloudflare es adecuado para sitios de comercio electrónico, blogs u otros negocios en línea que desean un mejor rendimiento y seguridad adicional, y Cloudflare también ofrece un plan gratuito para proyectos pequeños.

Lea también: Millones de sitios en el mundo colapsaron debido a la caída de Cloudflare, ¿Qué es Cloudflare?



Además de CDN, Cloudflare ofrece otros servicios, como:

Ciberseguridad: Protección contra ataques DDoS, cortafuegos de aplicaciones web (WAF) y protección contra bots maliciosos. Servicios DNS: Gestión de DNS, incluido el servicio DNS 1.1.1.1 que protege los datos del usuario del seguimiento y la publicidad. Cifrado SSL/TLS: Certificado SSL gratuito para proteger los datos enviados entre usuarios y servidores. Herramientas para desarrolladores: Cloudflare Workers, una plataforma sin servidor para ejecutar JavaScript borde para hacer la aplicación más rápida. Computación de borde: Ejecute aplicaciones más cerca del usuario para reducir la latencia. Servicios adicionales: Optimización de imágenes, gestión de bots, análisis, así como programas como el Proyecto Galileo (protección gratuita para organizaciones artísticas y de derechos humanos) y el Proyecto Athenian (protección gratuita para sitios electorales).