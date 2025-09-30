Nualem Casual Véase el gobernador de North Sumatra Bobby Razia Aceh Plate Truck: Si lo vendemos

Aceh, vivo – Gobernador de Aceh Muzakir Manaf O quién se llama familiarmente Mualem que responde a la acción del gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby Aquellos que allanaron los camiones Aceh BL Plate en la carretera provincial en Langkat Regency, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Mualem, antes de la Cámara de Representantes de Aceh (DPRA) el lunes 30 de septiembre de 2025, apeló a la gente de Aceh para estar tranquilo y no provocar la política. Como un pájaro chirrido, dijo Mualem, no es necesario ignorar.

«Somos pacientes y silenciosos. No es necesario que se responda, simplemente nos calmamos. Considéramos que el viento pasa, los pájaros chirrían, que se pierde», dijo Mualem

Gobierno provincial de Sumatra del norte Raid Razia BL Plate Trucks en Langkat Regency

Sin embargo, Mualem advirtió a su personal que estuviera vigilante si la política luego dañara directamente a la gente de Aceh. «También lo advertimos, si se vendemos, lo compramos, si se rastrea», se refirió

Anteriormente, un video que muestra al gobierno de Sumatra del Norte liderado directamente por el gobernador Bobby Nasution asaltó y detuvo el camión Aceh BL Plate, en la región fronteriza de Aceh Tamiang-Langkat, y Viral en las redes sociales.

Donde, cuando el gobierno provincial de Sumatra del Norte detuvo el camión Aceh, le pidió al conductor que transmitiera al propietario del automóvil para reemplazar su número de policía para convertirse en BK (transferido a North Sumatra).

La acción ha sido ampliamente en el centro de atención pública y provocó una serie de reacciones de varios elementos de la gente de Acehnese en los últimos dos días.

Sin embargo, Bobby Nasution enfatizó que la acción no fue RAID vehículos pero socialización para optimizar los ingresos impuesto en North Sumatra que todas las empresas que operan en la región de Sumatra del Norte para usar placas de vehículos Placa BK o BB.

«Este no es un sentimiento en un área en Indonesia, pero todas las regiones o empresas en Sumatra del Norte deberán usar placas BK o placas BB en 2026, para operar el transporte de los resultados de la Tierra en Sumatra del Norte, no para aquellos que pasan sino para compañías operativas», explicó «, explicó

