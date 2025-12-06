NU Elders Forum espera que se cancele el nombramiento plenario del presidente interino de PBNU

Jombang, VIVA – El Foro de Ancianos Nahdlatul Ulama recomienda y espera que la reunión plenaria prevista para nombrar en funciones Presidente PBNU no se celebra con antelación.

«El foro recomienda que la reunión plenaria para determinar el director en funciones no se celebre antes del foro y las deliberaciones se completen de acuerdo con las disposiciones de la organización», dijo el portavoz del Foro de Ancianos Nahdlatul Ulama, KH Oing Abdul Muid Sohib, después de la reunión en el internado islámico Tebuireng en Jombang, Java Oriental, el sábado.

Dijo que el foro también opinó que el proceso de acusación del presidente general de PBNU no estaba de acuerdo con las reglas de la organización según lo estipulado en el AD ART.

Sin embargo, dijo, el foro también vio información sólida sobre violaciones o errores graves en la toma de decisiones por parte del Presidente General de PBNU que debían aclararse a través de un mecanismo organizativo integral.

Añadió, Foro de Ancianos NO También invita a todas las partes a actuar con moderación, mantener el orden organizativo y evitar medidas que puedan aumentar las tensiones.

«El foro enfatizó que este problema se resolvió a través de los mecanismos internos de NU sin involucrar instituciones o procesos externos para mantener la autoridad de Jamiyah y mantener a NU como un gran activo nacional», dijo Gus Muid, su apodo.

Gus Muid también dijo que en la reunión celebrada en el internado islámico de Tebuireng, Jombang Regency, el Foro de Ancianos de NU también propuso cómo Rais Aam y el Presidente General de PBNU podrían reunirse en un foro. Sin embargo, esto todavía se está discutiendo.

Mientras tanto, el presidente general de PBNU KH Yahya Cholil Staquf Dijo que siempre trató de abrir la comunicación con las filas de PBNU Syariah. Se sintió aliviado de poder reunirse con funcionarios de PBNU Syuriah en una reunión en el internado islámico de Tebuireng, Jombang.

Dijo que en el foro dio una explicación y aportó documentos.

También consideró que la decisión de PBNU sobre Syuriah era problemática porque hacía reemplazos sin brindar una oportunidad de aclaración.

«Esto también está fuera de su autoridad, por lo que todo esto es problemático. Más adelante se discutirá con todas las partes del PWNU, del PCNU», dijo.

Varios kiai ancianos estuvieron presentes en la reunión celebrada en el internado islámico de Tebuireng, en Jombang.