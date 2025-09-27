NU DKI y Apmaki apoyan al gobierno utilizando productos nacionales para el programa MBG

Yakarta, Viva – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Regional Management (RMI-NO) DKI Yakarta y la Asociación de Productores de Foros de la Alimentación de Indonesia (APMAKI) apoyan completamente los pasos del gobierno que han decidido usar productos nacionales para administrar un programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg). RMI Nu Yakarta y Apmaki también son optimistas de que los productos nacionales tienen una calidad que no es inferior a los productos importados.

Esto fue transmitido por RMI Nu Yakarta y Apmaki en una discusión titulado ‘MBG Program para Pesantren Hallan Thoyyiban’ en la oficina de DKI NU en TB Simatupang, Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

«Usemos los bienes locales, que definitivamente están de acuerdo con los estándares SNI para que estén seguros para la salud, también cumplamos con el principio halal, debido a la industria local, ciertamente podemos ser más contabilizados», dijo el presidente de DKI NU RMI, KH Rakhmad Zailani Kiki, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Según Rakhmad, hay muchos impactos económicos al comprar o usar productos nacionales para apoyar el programa MBG. Uno de ellos, dijo, podría aumentar la absorción laboral porque se produjeron cada vez más industrias, cuanto más trabajadores necesiten.

«Comprar productos nacionales también puede aumentar los ingresos fiscales estatales, porque el producto de las ventas a la cocina de la cocina MBG contribuirá con impuestos, especialmente de los empleados del IVA y PPH 21 al mismo tiempo que generan ingresos para el país del sector fiscal», dijo Rakhmad.

En esa ocasión, el Secretario General de Apmaki, Ardy Susanto, reveló que las industrias nacionales podían producir utensilios de cocina y alimentación y contenedores de alimentos para el programa MBG. También confirmó que los utensilios de cocina para bandejas de alimentos o bandejas de alimentos de la industria nacional ya son SNI estándar.

«Nosotros, los miembros de Apmaki, hemos podido producir y satisfacer las necesidades domésticas con el estándar SNI, también certificado por Halal, en el proceso de producción no usamos lubricantes animales. Ese es un compromiso que podemos tener», dijo Ardy.

Ardy también dijo que la industria nacional pudo producir alrededor de 82.9 millones de PC de cocina y comidas dentro de un año para apoyar el programa MBG. Según Ardy, los productos locales son más gruesos y fuertes, ya que usan materiales con un grosor de 0.4-0.5 mm con un peso entre 570 gramos de 680 gramos.

«Mientras que los productos de la bandeja de alimentos usan un grosor de 0.3-0,38 mm que pesa entre 420 gramos-470 gramos», dijo.

Además, dijo Ardy, la disponibilidad de piezas de repuesto está más garantizada cuando se usa una bandeja de alimentos local. Si, dijo, si quieres comprar un cuerpo o cerrar la bandeja puede estar disponible. Mientras dijo, si los productos importados deben comprar otro set y no están disponibles para piezas de repuesto.

Ardy también dijo que los productos locales de la bandeja de alimentos garantizan la autenticidad materia prima SUS 304 con un certificado que puede demostrarse y puede estar de acuerdo con la recién publicada SNI Food Bany, SNI 9369: 2025. Los productos locales también cumplen con TKDN (niveles de contenido doméstico) y tienen certificados halal según lo requerido por el número de ley 33 de 2014 en relación con la garantía de productos halal.

Además, Ardy dijo que estuvo de acuerdo con el Ketum Rmi Nu Dki Kh Rakhmad Zailani Kiki sobre el impacto económico del uso de productos nacionales. Además de poder absorber la mano de obra y aumentar los ingresos estatales a través de los impuestos, dijo Ardy, el uso de productos nacionales puede aumentar la inversión.

Según él, cuanto más producción, más compras se producirán tanto capital como materias primas que aumentarán para que aumente la inversión en el país. Además, el uso de productos nacionales puede avanzar en los sectores industriales pequeños y medianos que son la columna vertebral de la economía indonesia hasta ahora.

«Incluyendo la transmisión posterior de los productos de acero de los proveedores aguas arriba, de materias primas, industrias intermedias que procesan materias primas en productos semi -finales e industrias aguas abajo que procesan materias primas semi -finales en productos terminados para que el valor

Agregue el aumento de los productos de acero «, concluyó Ardy.