NTT Las olas del mar podrían alcanzar los 2,5 metros antes del 14 de enero, BMKG advierte sobre un grave riesgo para los pescadores y el transporte marítimo

Kupang, VIVA – Se pide que las actividades de las comunidades costeras y el transporte marítimo en el este de Nusa Tenggara aumenten la vigilancia. Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica o BMKG advertir sobre el potencial olas del mar hasta una altura de 1,25 a 2,5 metros, lo que se espera que ocurra en varias aguas NTT hasta el 14 de enero de 2026.

Esta advertencia fue transmitida por el jefe de la Estación Meteorológica Marítima de Tenau en la ciudad de Kupang, Yandri Anderudson Tungga. Hizo hincapié en que las condiciones del mar corren un riesgo moderado, pero siguen siendo peligrosas si se ignoran, especialmente para los pescadores y operadores de embarcaciones pequeñas.

«Estén atentos a la posibilidad de olas de hasta 2,5 metros de altura en el mar NTT hasta el 14 de enero», dijo Yandri en Kupang, el sábado 10 de enero de 2025.

BMKG cartografió varias zonas de agua que podrían verse afectadas olas altas. Esta área incluye las partes norte y sur del Estrecho de Sape, las aguas norte de Flores, el Estrecho de Flores Lamakera, el Estrecho de Pantar, el Estrecho de Alor, así como las aguas del sur de Flores y Alor Pantar.

También es probable que se produzcan condiciones similares en las partes occidental y oriental del estrecho de Sumba, el mar de Savu, el estrecho de Ombai, las aguas meridionales de Sumba, las aguas septentrionales de Sabu Raijua, las aguas septentrionales de Timor, las aguas septentrionales de Kupang Rote, el estrecho de Pukuafu, las aguas meridionales de Sabu Raijua y las aguas meridionales de Timor Rote.

Según el BMKG, esta condición está influenciada por los patrones de viento que generalmente se mueven de suroeste a noroeste a velocidades que oscilan entre 8 y 35 nudos. Esta dinámica del viento contribuye directamente al aumento de la altura de las olas en aguas NTT.

Aunque las olas de entre 1,5 y 2,5 metros de altura se clasifican como moderadas, Yandri enfatizó que no se debe subestimar el peligro potencial. Especialmente para actividades navieras tradicionales y barcos pequeños.

Explicó que los usuarios de los barcos pesqueros deben aumentar su vigilancia cuando la velocidad del viento alcanza los 15 nudos y una altura de ola de alrededor de 1,25 metros. Mientras tanto, se pide a los operadores de barcazas que tengan más cuidado si el viento alcanza los 16 nudos y la altura de las olas ronda los 1,5 metros.

BMKG también está vigilando la presencia de un centro de baja presión en el noreste de Australia. Este fenómeno provoca curvas del viento, desaceleración y encuentro de masas de aire en la región NTT. Aparte de eso, la oscilación activa Madden Julian también aumenta el potencial de fuertes lluvias en el área.