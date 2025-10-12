NTB obtiene dos flotas adicionales para el Hajj de 2026 y el período de espera se reduce a 26 años

BNT, EN VIVO – La provincia de Nusa Tenggara Occidental (NTB) seguramente recibirá dos grupos adicionales de peregrinos del Hajj en 2026. Esta adición fue proporcionada por el Ministerio del Hajj y la Umrah para acelerar el período de espera para los posibles peregrinos, que ahora está llegando a décadas.

Ministro de Hajj y UmrahMochamad Irfan Yusuf, dijo que la adición provino de una cuota total de 4.000 peregrinos al Hajj, por lo que el tiempo de espera para el Hajj en NTB se reduciría a alrededor de 26 años.

«NTB recibirá dos grupos adicionales del número total de candidatos al Hajj de 4.000 personas», dijo Irfan durante una visita con el gobernador de NTB, Lalu Muhamad Iqbal, en la celebración del 90 aniversario de la madraza Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) en Anjani, East Lombok, el domingo (10/12/2025).

Irfan explicó que como nuevo ministerio, su partido estaba tratando de corregir varios errores del pasado para que los servicios a la congregación fueran mejores y más profesionales.

Sales del viernes en la Mezquita Sagrada, La Meca, Arabia Saudita

«El gobierno de Arabia Saudita considera que los servicios de salud para nuestros futuros peregrinos aún no son buenos. Lo mismo ocurre con la cuota de Hajj para áreas que no están de acuerdo con la Ley de Hajj y demás», explicó Irfan Yusuf, citado por ANTARA.

Añadió que, además de NTB, otras regiones también recibirán atención para mejorar el sistema de cuotas y los servicios del Hajj. El gobierno garantiza que todas las oficinas de asuntos del Hajj en Indonesia estén preparadas y sean adecuadas para apoyar la implementación del Hajj el próximo año.

«También hemos transmitido a la RPD RI que las cuotas regionales de Hajj se basarán en períodos de cola de espera», dijo Irfan.

En la misma ocasión, Irfan también se refirió a la historia de la estrecha relación entre Nahdlatul Ulama (NU) y Nahdlatul Wathan (NW). Destacó que las dos figuras fundadoras de esta organización de masas, KH Hasyim Asy’ari y KH Zainuddin Abdul Majid, tenían las mismas raíces científicas y sanad cuando estudiaron en La Meca.

«También insto al administrador de la cabaña, para que los descendientes puedan continuar sirviendo hasta que sigan siendo independientes. Incluye el plan de estudios educativo», dijo.

Mientras tanto, el gobernador de NTB, Lalu Muhamad Iqbal, apreció el largo trabajo del NWDI, que ha contribuido en gran medida a la educación y el desarrollo del pueblo.

«KH Hasyim Asyari con su revolución yihadista, luego KH Zainudin Abdul Majid con su revolución educativa los convirtieron a ambos en Héroes Nacionales», dijo.