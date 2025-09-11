NPR nombra al alumno de CNN Thomas Evans editor en jefe

NPR fijado Thomas EvansUn veterano de CNN de casi 22 años que recientemente se desempeñó como Jefe de la Oficina de Londres, como editor en jefe.

Evans asume el papel de Edith Chapin, editor anterior de NPR en jefe y director interino de contenido, que abandona la organización en medio de Los fondos de eliminación del gobierno de los Estados Unidos para medios públicos Dirigido por la administración Trump.

NPR también anunció que Marta McLellan Ross asumirá el papel del jefe de personal. Desde 2021, ha dirigido el equipo de política y representación de NPR, que aboga por los medios públicos y la libertad de prensa a los legisladores federales, estatales y locales.

El par de citas, dijo NPR, «fortalecer aún más[s] El equipo de liderazgo de la organización a medida que construye el futuro de los medios públicos en Estados Unidos «.

NPR, junto con PBS, se tambalea después de que el gobierno federal canceló los fondos para las entidades de los medios de comunicación público, con Trump y otros republicanos alegando que tienen un sesgo de izquierda pronunciado. El mes pasado, la Corporación para la Broadización Pública cerró después de que el Congreso a mediados de julio aprobó el paquete de rescisión de Trump, que redujo $ 1.1 mil millones en fondos para CPB en los próximos dos años que habían sido aprobados anteriormente.

Como editor en jefe, Evans supervisará la sala de redacción global de NPR en plataformas de transmisión, digital y emergente. Se unió a NPR en septiembre de 2024 como editor gerente de Editorial Review, donde dirigió un programa destinado a reforzar los flujos de trabajo de la sala de redacción y fortalecer la «producción editorial», incluso agregando un proceso de «respaldo» que «garantiza que cada historia de NPR reciba una revisión editorial interna independiente», dijo la Org.

Antes de unirse a NPR, Evans pasó casi ocho años como vicepresidente y jefe de la Oficina de Londres en CNN, limitando casi dos décadas con la red de noticias. En esa capacidad, supervisó las operaciones de CNN International en Europa, Oriente Medio, África y América Latina, administrando 17 oficinas y aproximadamente 500 empleados. Anteriormente, tuvo un largo mandato en CNN como productor de campo galardonado, especializado en entornos desafiantes como zonas de guerra, y realizó las oficinas de CNN en Irak, Afganistán y Pakistán.

«La misión de NPR es tan importante hoy como siempre», dijo Evans en un comunicado proporcionado por la emisora. «Su valor se basa en los mejores periodistas de la nación, y estoy orgulloso de que me hayan pedido que lidere esta redacción en este momento crucial a medida que continuamos sirviendo a nuestros oyentes y la búsqueda de la verdad».

En su nuevo papel como jefe de personal, McLellan Ross trabajará en estrecha colaboración con la CEO de NPR, Katherine Maher, y otros ejecutivos senior «para impulsar iniciativas estratégicas, fortalecer la colaboración y apoyar los objetivos a largo plazo de la organización», dijo la Org. NPR dijo que tiene «una amplitud y profundidad excepcionales de conocimiento de NPR y la red NPR, particularmente el trabajo vital de las estaciones de radio públicas en todo el país en servicio a las comunidades locales».

McLellan Ross anteriormente fue Director de Asuntos Legislativos de la Agencia de Logística de Defensa y Director Interino de Asuntos del Congreso en la Agencia de los Medios Globales (USAGM) de los Estados Unidos.

«NPR y la radio pública juegan un papel vital en la vida pública estadounidense», dijo McLellan Ross en un comunicado. «Espero poder apoyar a la organización para transformar su servicio al público y conectar a más personas con su trabajo de confianza».