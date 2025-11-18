Now You Don’t gana por poco la taquilla del Reino Unido e Irlanda

«Now You See Me: Now You Don’t» de Lionsgate UK se adjudicó por poco el primer puesto en la taquilla del Reino Unido e Irlanda, con una recaudación inicial de £2.384.018 ($3.132.924), según Comscore.

Paramount”El hombre corriendo” estaba un poco por detrás, y también se lanzó a £ 2,383,269 ($ 3,131,904), con muy poco separando los dos debuts en lo que fue efectivamente un final fotográfico en la parte superior de la lista.

«Disney»Depredador: Tierras baldías«cayó al tercer lugar, pero siguió siendo un sólido empate, recaudando $1,2 millones en su segundo fotograma para un total acumulado de $5,6 millones. Nueva entrada «Núremberg”, de Studiocanal, quedó en cuarto lugar con 1,2 millones de dólares, mientras que la película de anime de Sony “Jujutsu Kaisen: Execution” completó los cinco primeros con 1,1 millones de dólares, todo lo cual cuenta como su recaudación acumulada.

Más abajo en la lista, “The Choral” de Sony ocupó el sexto lugar, sumando 800.000 dólares en su segundo fin de semana para alcanzar aproximadamente 3,4 millones de dólares. “Christmas Karma” de True Brit Entertainment abrió en el puesto 7 con 500.000 dólares. En octavo lugar, “Regretting You” de Paramount recaudó 500.000 dólares, elevando su total a 7,8 millones de dólares. El spin-off familiar de Paramount, “A Paw Patrol Christmas”, ocupó el puesto número 9 con $300.000 para un total acumulado de $700.000, mientras que el thriller de ciencia ficción de Universal “Bugonia” completó el top 10 con un poco menos de $300.000, elevando su total a $3,5 millones.

Esta semana se lanza una programación variada en el Reino Unido e Irlanda, comenzando el martes con “La Traviata – OperaGlass Works 2025”, distribuida por 606 Distribution. La puesta en escena filmada añade otra entrada operística a la creciente cartera de títulos de cine de eventos del año.

El jueves, Dreamz Entertainment presenta la película en idioma telugu “Premante”, ampliando la representación del sur de Asia de la semana ante un concurrido pasillo del viernes encabezado por dos importantes estrenos nacionales. Universal Pictures lanza “Wicked: For Good”, la continuación en pantalla grande de Jon M. Chu de la franquicia “Wicked”, con Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. Ubicado en más de 300 ubicaciones, es uno de los programas de apertura más amplios de la semana.

Sony Pictures contraataca con “Sisu: Road to Revenge”, el thriller de acción y venganza de Jalmari Helander protagonizado por Jorma Tommila, Richard Brake y Stephen Lang. El título, que también llegará el viernes, se lanzará en más de 300 sitios.

Vue Lumière ofrece “La cosa con plumas”, protagonizada por Benedict Cumberbatch, mientras que BFI Distribution estrena “La torre de hielo” de Lucile Hadžihalilović, dirigida por Marion Cotillard y Clara Pacini. MusicFilmNetwork presenta el documental “The Session Man – The Nicky Hopkins Story”, que describe al célebre pianista a través de entrevistas con colaboradores como Keith Richards, Mick Jagger, Albert Lee y Pete Townshend.

Los lanzamientos adicionales incluyen la épica bélica “120 Bahadur” de Bakrania Media; “Juego” de terror de Verve Pictures; el familiar “CBeebies Panto 2025: Cenicienta”; el horror de Altitude “The Carpenter’s Son”, encabezado por Nicolas Cage; la atrevida comedia “Mastiii 4” de Zee Studios International; “The Stringer: El hombre que tomó la foto” de Netflix; Milagro/Underground/“Testimonio” de Rocliffe; y “Eko” de Dreamz Entertainment.

La semana concluye el sábado con otro título de evento-cine operístico, “Arabella – Met Opera 2025”, a través de Trafalgar Releasing.