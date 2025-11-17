Now You Don’t debuta en la cima de la taquilla de Corea

“Now You See Me: Now You Don’t” debutó en lo más alto de la taquilla coreana con 2,8 millones de dólares y 435.288 entradas entre el 12 y el 16 de noviembre.

Según KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council, la película se proyectó en 1.352 pantallas con una participación de ingresos del 49,31% y ha ganado 3,8 millones de dólares incluyendo los avances.

“Chainsaw Man La Película: Arco de Reze» ocupó el segundo lugar con 838.963 dólares (14,3% de participación), elevando su acumulado a 22,8 millones de dólares. La película adapta el arco «Reze» del exitoso manga de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con un guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji mientras su encuentro con el trabajador de un café Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voces incluye a Reina Ueda, Fairouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida se encargan de la distribución en el mercado.

“Depredador: Tierras baldías” ocupó el tercer lugar, ganando 532.814 dólares (9,1% de participación) para un total de 2,5 millones de dólares.

La comedia coreana sobre viajes por carretera “The First Ride” quedó en cuarto lugar con 356.238 dólares (6,1% de participación), elevando su total acumulado a 4,39 millones de dólares. Dirigida por Nam Dae-joong (“La gran batalla”), la película sigue a un grupo de amigos de la infancia cuyo tan esperado viaje a Tailandia rápidamente se convierte en caóticos percances. El elenco incluye a Kang Ha-neul, Cha Eun-woo, Kim Young-kwang, Kang Young-suk y Han Seon-hwa.

Le siguió el thriller japonés “The Exit 8”, con 140.595 dólares (2,4% de cuota) y ahora asciende a 2,9 millones de dólares. Dirigida por Kawamura Genki, la película está protagonizada por Ninomiya Kazunari como un hombre atrapado en un corredor de metro aparentemente interminable donde debe detectar pequeñas anomalías para escapar.

“asesino de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” agregó $123,751 (2.1% de participación) para un acumulado de $41.6 millones. La animación familiar “Tafiti – Across the Desert” se inclinó con $72,148 (1.2% de participación). “Bugonia” recaudó $81,301 (1.3% de participación) para $418,884 hasta la fecha, mientras que “Coraline” ganó $71,680. (1,2% de participación) por un total de reedición de $2,30 millones. “The World of Love” de Corea completó el top 10 con $65,830 (1,1% de participación), alcanzando $718,843 en total.

Las 10 películas principales recaudaron colectivamente 5,1 millones de dólares, una mejora con respecto a los 3,8 millones de dólares del fin de semana pasado.