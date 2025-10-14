¿Novio o ex? Entre Maxime Bouttier o Jourdy Pranata, la elección de Enzy Storia en la película ‘Yakin Nikah’

VIVA – ¿Echas de menos esas divertidas comedias románticas que te hacen cosquillas y te emocionan? La última película de Adhya Pictures, matrimonio seguro listo para ser la respuesta a tu anhelo por el cine.

Esta película dirigida por Pritagita Arianagara gira en torno al viaje romántico de Niken (Historia Enzy) se enfrenta a la elección entre el novio: Arya (Maxime Bouttier) o el ex: Gerry (Jourdy Pranata).

Niken: la belleza inestable

Desde las conversaciones de los vecinos, el aliento de sus padres hasta la propuesta de matrimonio de su hermana, la vida amorosa de Niken siempre va acompañada de presión para casarse rápidamente. Pero su inestabilidad hizo que Niken siguiera cuestionándose: «¿Arya -su pareja- se parece a su padre?».

Arya: ¿La novia de tus sueños?

Guapa, establecida y romántica, Arya debería ser la «pareja soñada» de Niken. Sin embargo, su trabajo sigue manteniendo ocupada a Arya y su incapacidad para determinar prioridades se convierte en un obstáculo en su relación con Niken. Sin embargo, Arya también realiza todas sus actividades para Niken. La pregunta es una: ¿es eso suficiente para Niken?

Gerry: el ex que reaparece

Mientras Niken está confundida acerca de su futuro con Arya, la ex figura más bella regresa en la forma de Gerry. El dilema de Niken aumenta con la presencia de Gerry, alguien que siempre puede hacer que el corazón de Niken se derrita pero cuyo comportamiento es difícil de predecir. La espontaneidad de Gerry es interesante, pero inquietante para Niken. Entonces, después del regreso de Gerry, ¿es posible que Gerry cambie y se convierta en una buena opción para Niken?

La película Yakin Nikah aporta un nuevo color a la clásica historia del triángulo amoroso romántico. No solo proporciona una presentación completa de comedia romántica que entusiasma al público al ver la dinámica Arya-Niken-Gerry, sino que esta película también proporciona un comentario profundo sobre los giros y vueltas del romance actual.

Con una crítica del romance moderno al estilo de Materialistas (2025) con un toque de comedias románticas clásicas como 10 cosas que odio de ti (1999), Yakin Nikah es uno de los programas interesantes que es una pena perderse este año.

¿Estás listo para convencer a Niken, Arya y Gerry? Yakin Nikah se proyectará en los cines a partir del 9 de octubre de 2025. Siga su emocionante viaje en las redes sociales @filmyakinnikah y @adhyapictures.