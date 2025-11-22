Noviembre-marzo Invierno en Corea del Sur, ¿dónde puedes ir de vacaciones? Échale un vistazo a la lista

Corea del SurVIVA – Hacia finales de año, Corea del Sur volvió a convertirse en un imán para los turistas internacionales, incluidos los de Indonesia.

Invierno que se lleva a cabo desde finales de noviembre hasta principios de marzo y ofrece un ambiente nevado, cálidas delicias culinarias y panoramas icónicos de la ciudad. Varios destinos se han convertido en el objetivo principal de los viajeros que desean experimentar la sensación del invierno dramático coreano. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Un lugar que siempre está ocupado es Bukchon Hanok Village, una zona tradicional llena de casas de estilo Hanok. En invierno, los tejados se cubren de nieve y se convierten en un lugar favorito para tomar fotografías. Este destino también es popular para visitas familiares debido a su atmósfera tranquila e histórica.

Los monumentos modernos como Lotte World Tower y N Seoul Tower también están en la lista de destinos turísticos durante el invierno. Desde su altura, los visitantes pueden ver las vistas de la ciudad de Seúl reflejando la luz del invierno, especialmente de noche. Estos dos íconos aparecen a menudo en dramas y programas de variedades, lo que aumenta su atractivo para los turistas.

La tendencia del creciente interés en viajar a Corea en invierno también se puede ver en las actividades temáticas del K-Winter Festival celebradas en Indonesia. El director presidente de Lotte Mart Indonesia, Kim Tae Hoon, evaluó que la experiencia cultural y la belleza del destino son razones importantes por las que la gente quiere visitarlo.

«Presentamos una oportunidad especial para que los clientes experimenten de primera mano la belleza y la cultura de Corea del Sur. Este programa es una forma de nuestro agradecimiento a los clientes leales, así como un esfuerzo por ofrecer una experiencia auténtica», dijo Kim Tae Hoon en su declaración, citada el sábado 22 de noviembre de 2025.

La Organización de Turismo de Corea (KTO) también destaca que el invierno tiene su propio encanto, desde el paisaje nevado hasta la tradición del Kimjang, la actividad de preparar kimchi en familia antes del invierno.

La Sra. Kim Jisun, Directora de la Oficina de Yakarta de la Organización de Turismo de Corea, también brindó una descripción general de los atractivos del invierno en Corea.

«El invierno en Corea tiene un encanto único. Esperamos que esta colaboración pueda aumentar aún más el interés del pueblo indonesio en elegir Corea como el principal destino para disfrutar de unas memorables vacaciones de invierno», dijo.