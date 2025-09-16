Novia Bachmid cuenta la experiencia de ser una jueza de audición de música sin conocer la identidad del participante

VIVA – Cantante Novia Bachmid Compartir su experiencia se alineó en un juez en el programa de audición de música. Novia Bachmid reveló, aunque no la primera experiencia como juez en el primer evento, pero esta experiencia fue algo interesante.

Porque el evento de la audición de música esta vez conlleva un concepto en el que el jurado no conoce la figura o la identidad de los participantes. Más tarde, los concursantes aparecerán detrás de la cortina para garantizar que la evaluación esté completamente basada en el sonido.

«He sido juez de Little Idol, porque soy el concursante del Idol Little Idol en 2013 y en 2021 o 2022, me convertí en el juez. Bachmid cuando fue recibido por el equipo de medios en el área de Kuningan del sur de Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Además, revelada por Novia Bachmid, durante el proceso de juzgar que encontró muchos talentos en el país. Tan bueno, admitió que Novia Bachmid estaba confundida para determinar quién podría calificar para la próxima etapa.

«Sí, hay tantos de ellos que tienen voces únicas, de carácter y diferentes hasta que estamos confundidos sobre cuál. Porque hay voces fuertes, pero también hay quienes traen más canciones con un sabor tan fuerte. Por lo tanto, es muy confuso», dijo.

Durante el proceso de juicio, Novia compartió su asombro con los participantes. Debido a una serie de desafíos dados, como cantar canciones populares. A pesar de que solo tienen poco tiempo, dijo Novia, los participantes pueden mostrar sus respectivas habilidades.

«Se revisan con canciones que como canciones regionales que no son de su propia región, es muy difícil. Como somos solo un jurado.

Músico velado Indonesia

Por primera vez, Músico velado Indonesia presente como parte de Músico veladoPrograma de Audición de Música de Corea del Sur que prioriza la evaluación de los participantes a partir de voces y musicalidades, en comparación con la apariencia o la identidad.

La audición oficial se abrió en línea desde el 1 de agosto de 2025 al 17 de agosto de 2025, dando una oportunidad para que la gente de Indonesia participe en una competencia de música global diferente de los demás. Los participantes aparecerán detrás de la cortina, asegurando una evaluación completa basada en votos. Lo que lo hace especial, el ganador de Indonesia será trasladado a Corea del Sur para realizar Asia Gran Final 2025 Junto con participantes de otros países.

Por primera vez en el mundo audición justa Se celebró simultáneamente en 13 países asiáticos, a saber, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Mongolia, Filipinas, Tailandia, Myanmar, Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur, Laos e Indonesia. Apoyado por SBS Corea, Kanverse, Big Ground Entertainment, Kocca y Spotify, una audición musical que lleva con lema «Your Voice Shook the World» está listo para abrir el camino para los talentos locales al escenario internacional.

Conducido por Jevier Justin, Este evento contará con una fila de jueces famosos, a saber, Novia Bachmid, Tiwi y Lullaboy y jueces invitados especiales de Corea del Sur Paul Kim. Su presencia asegurará que el proceso de evaluación tenga lugar creíble, profesional y capaz de presentar una perspectiva diversa para encontrar los mejores talentos de Indonesia. El evento en sí se emitirá el domingo 21 de septiembre de 2025 en RTV a las 21.00 WIB.

«RTV se enorgullece de ser parte de la iniciativa que coloca la calidad del sonido y la musicalidad sobre todo. Músico velado Indonesia En línea con nuestra visión de presentar una calidad, muestra que fomentan el potencial de los niños de la nación a aparecer en el ámbito internacional. Esta no es solo una audición musical, sino un verdadero talento merece un lugar sin los límites de la pantalla,. » dicho CEO RTVArtine S. Utomo.