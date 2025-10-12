Nova Arianto y Garuda Muda Challenge Brasil, Honduras y Zambia

Jacarta – Después de que la selección absoluta no lograra avanzar al Mundial de 2026, las esperanzas del público del fútbol indonesio ahora se centran en Selección Nacional de Indonesia Sub 17. Canterano rojiblanco bajo tutela Nova Arianto aparecerá en Mundial Sub-17 2025, que se celebrará en Qatar del 3 al 27 de noviembre de 2025.

En este evento, Indonesia forma parte del Grupo H con tres duros oponentes: Brasil, Honduras y Zambia. Aunque Indonesia no es favorita sobre el papel, Nova subrayó que su equipo no vino sólo para «participar», sino para mostrar la calidad del fútbol juvenil indonesio a nivel mundial.

Nova Arianto, Arquitecto Disciplinario de Garuda Muda

Como ex duro defensor de la selección nacional de Indonesia en la década de 2000, Nova Arianto aporta el carácter de trabajo duro y alta disciplina al entrenamiento. Es conocido por ser detallado en sus tácticas y mentalidad de lucha.

Nova también da un toque moderno en el enfoque del juego, combinando una presión rápida con el dominio del balón desde el pie, el estilo que él llama «atreverse a jugar el balón, no a tirarlo».

Con una composición de jugadores jóvenes de varias academias locales y extranjeras, Nova quiere formar un equipo que no sólo sea físicamente fuerte, sino también tácticamente inteligente.

Análisis del Grupo H: El camino es difícil pero no imposible

Brasil Sub-17 – Gigantes del Mundo

Brasil siempre ha sido una gran fuerza en todos los grupos de edad. Tienen alta técnica, creatividad y mentalidad ganadora. Este rival será claramente la prueba más dura para Garuda Muda, especialmente en cuanto a velocidad y transiciones defensivas.

Honduras Sub-17 – Físicamente Fuerte

Este equipo centroamericano es conocido por jugar duro y rápido. Indonesia debe tener cuidado con los duelos aéreos y los balones largos. Sin embargo, si eres capaz de jugar en corto y ser paciente a la hora de construir ataques, la oportunidad de robar puntos está muy abierta.

Zambia Sub-17 – Representante africano lleno de sorpresas

Zambia a menudo parece despreocupada y tiene jugadores explosivos. Tienen mucha resistencia y un juego directo que puede resultar problemático. Sin embargo, como organización de equipo, Indonesia puede sobresalir si se muestra disciplinada.

Jugadores dignos de mención