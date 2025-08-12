Nova Arianto reveló el objetivo del equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia de 2025

Mientras, viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 17 Nova Arianto mencionar el objetivo principal en Copa de independenciaDel 12 al 18 de agosto de 2025 en North Sumatra, no en campeones, quiere que los jugadores se concentren en desarrollar y ganar experiencia internacional.

«Si el objetivo es personal, no doy ningún objetivo a los jugadores. Quiero que se desarrollen y obtengan una experiencia extraordinaria porque el nivel del oponente es muy diferente al AFF o la Copa Asiática», dijo en Medan el lunes.

‘Malí fue el finalista anterior de la Copa Mundial Sub-17, los campeones de Uzbekistán de la Copa Asiática y Tayikistán pasó los últimos 16. Esto realmente nos ayudará «, agregó Nova.

Dijo que la atmósfera del estadio de Sumatra del Norte como una arena del partido de la Copa de Independencia proporcionaría una motivación adicional para sus hijos de crianza.

«La atmósfera del estadio es muy buena porque sin una pista, el apoyo de los seguidores definitivamente será muy útil. Daremos horas internacionales de vuelo a nuevos jugadores de los resultados del monitoreo en la EPA para que estén acostumbrados a enfrentar al equipo con el nivel por encima de nosotros», dijo.

Nova reveló, del campo de entrenamiento en Bali a principios de agosto, inicialmente había nueve jugadores de diáspora llamados. Pero ahora solo cuatro jugadores permanecen en la Copa de Independencia. Esto se debe a las limitaciones de documentos, permiso del club, a las diferencias de edad.

«De hecho, con respecto a este jugador de la diáspora, debemos tener cuidado. Hay algunos jugadores cuyos padres no tienen un pasaporte indonesio, por lo que no se puede naturalizar. Además, hay limitaciones de permiso del club, y hay quienes aún nacen en 2010 para que las brechas sean diferentes. Finalmente aparecen solo unos pocos en la Copa de Independencia», dijo.

Mientras tanto, el jugador del equipo nacional U-17, Putu Panji, es optimista de que el equipo puede usar este torneo para perfeccionar sus habilidades.

«Nuestro objetivo en la Copa de Independencia es desarrollarse. Nuestros oponentes son de clase mundial, hay Malí y Uzbekistán. Mis amigos y yo queremos prepararnos para que puedan competir en la Copa del Mundo», dijo Putu. (Hormiga)