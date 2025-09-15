Nova Arianto destacó las debilidades del equipo nacional indonesio sub-17, no debe repetirse en la Copa Mundial

Sofía, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 17, Nova Ariantoenfatizó que el enfoque y la paz del jugador se convirtieron en la principal preocupación durante el campamento de entrenamiento (TC) en Bulgaria. Dijo esto después del último partido de prueba contra Equipo nacional de Macedonia del Norte En el estadio Dragalevtsi, Sofía, el sábado 13 de septiembre de 2025.

En el partido, Garuda Muda no logró lograr resultados máximos. Nova evaluó que la derrota que ocurrió no fue solo por la calidad del oponente, sino también debido a la pérdida del enfoque de los jugadores en momentos importantes. Esto no debe repetirse en Copa del Mundo U 17 Más tarde.

«Como resultado, ciertamente estamos decepcionados, pero este partido es una lección valiosa. Cuando el enfoque de los jugadores está un poco flojo, inmediatamente admitimos. Cosas como esta no deberían suceder en la Copa del Mundo más tarde», dijo Nova.

El entrenador del equipo nacional indonesio del U-17 Nova Arianto Foto : Entre fotos/fikri yusuf/nym.

Notas importantes de TC Bulgaria

Nova destacó dos aspectos cruciales que aún debían mejorarse por su equipo. Primero, la concentración de jugadores en el campo no ha sido estable durante 90 minutos. En segundo lugar, los jugadores a menudo tienen prisa cuando controlan la pelota para que no se pueda maximizar la posibilidad de ataque.

Sin embargo, Nova agradeció que la serie de prueba en Bulgaria diera muchas descripción del rendimiento del equipo. «De este juicio podemos juzgar a todos los jugadores y comenzar a determinar el equipo central para la Copa del Mundo más tarde», explicó.

Después de que TC en Bulgaria terminó, los jugadores volverán a sus respectivos clubes durante dos semanas. Nova aseguró que los preparativos continuarían en el país.

«Continuaremos la preparación final en Yogyakarta, luego celebraremos un programa de juicio en Dubai antes de ingresar a la Copa Mundial Sub-17», dijo el ex defensor del equipo nacional indonesio.

Nova espera, con un proceso de preparación madura, los jugadores sub-17 pueden ser más tranquilos y mentalmente fuertes para enfrentar la presión en el mayor evento de su grupo de edad.