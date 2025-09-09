‘Nouvelle Vague’ de Richard Linklater honra el ‘Breathless’ de Jean-Luc Godard

Netflix ha presentado el primer trailer para Richard Linklater‘s «Nueva ola. «

La película es un San Valentín para la fabricación del icónico «Breathless» de Jean-Luc Godard en 1959 y para los inicios del influyente movimiento francés de New Wave.

Filmada en una película de 35 mm en blanco y negro por el director de fotografía David Chambille, la película está protagonizada por Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo y Zoey Deutch como la querida nueva ola Jean Seberg.

La película de Linklater muestra al joven Godard como crítico de cine en la revista Les Cahiers du Cinema; Su lucha relación con su productor Georges de Beauregard, que se frustró con los métodos excéntricos del joven director y casi tiró del enchufe, y su camaradería con otros cineastas de New Wave como Francois Truffaut y Jacques Rivette, así como Jean-Pierre Melville, que hizo un cameo en «sin respirar». La película también rastrea su relación de trabajo con Seberg, a quien desafió y se negó a tratar como la estrella de Hollywood que ella era, y su facilidad para dirigir al feliz y muy tranquilo Belmondo.

Filmado casi por completo en francés, con un mínimo diálogo inglés, «Nouvelle Vague» rinde homenaje a la era de la New Wave e incluye actores que retratan a Godard, Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol y Agnes Varda, inspiraciones para algunos de los mejores cineastas estadounidenses de la nueva edad de madera y más allá, desde Martin Scorsese hasta De de Palma y Brian y Tarantino.

«Nouvelle Vague» fue producido por Laurent Pétin en Michèle Halberstadt en ARP Selection, con sede en París, mientras que Halberstadt y Laetitia Masson también son acreditados como escritores de pantalla, junto con Holly Gent y Vincent Palmo Jr.

«Nouvelle Vague» se lanzará teatralmente en los Estados Unidos el 31 de octubre y en Netflix US el 14 de noviembre.

Mira el trailer a continuación.