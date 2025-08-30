¿Nouvelle vago o fue solo un accidente?

Cada temporada de premios trae debates nacionales de presentación, pero este año, la decisión de Francia para su entrada oficial en la categoría Internacional de Oscar se ha convertido en un dilema geopolítico y cinematográfico.

Por un lado está el «de Richard Linklater»Nueva ola«Un homenaje en francés al movimiento cinematográfico que redefinió el cine global, protagonizada por Guillaume Marbeck y Zoey Deutch. En el otro está»Fue solo un accidente«,» La coproducción francesa silenciosamente explosiva de Jafar Panahi, una película filmada en el exilio y ampliamente considerada como una de sus obras más audaces hasta el momento.

Francia, que generalmente selecciona películas culturalmente emblemáticas impulsadas por el autor, se encuentra eligiendo entre dos opciones sin precedentes: una de un director estadounidense (Linklater), el otro de un venerado cineasta iraní que trabaja bajo la restricción del gobierno (Panahi). Más complicando las cosas, «Nouvelle Vague» está casi completamente en francés, mientras que «fue solo un accidente» está en una mezcla de farsi y árabe. Ambos califican bajo las pautas internacionales de la academia.

«New Wave»

Cortesía del Festival de Cine de Cannes

Si se selecciona, «Nouvelle Vague», que Netflix adquirió en Cannes, marcaría la primera vez en la historia que Francia ha seleccionado una película de un director estadounidense. De hecho, ningún director estadounidense ha dirigido una película nominada en la categoría de funciones internacionales de cualquier país (según las reglas actuales de la academia, el país es el candidato oficial, no el director de la película). Casualmente, Netflix también estuvo detrás de la última vez que un cineasta nacido en Estados Unidos representó a un país por su presentación oficial: Angelina Jolie, quien dirigió «Primero mataron a mi padre» (2017) para Camboya (Jolie tiene ciudadanía en el país). La película no fue preseleccionada ni nominada. Una distinción de este tipo podría provocar una reacción violenta de los puristas nacionales, o ser bienvenido como un cambio audaz para un país cinematográfico que no ha ganado el Oscar desde «Indochine» en 1992.

Es cierto que puede parecer un poco extraño que un estadounidense conduzca la sumisión de otro país. Imagínese si el nominado a la mejor imagen de Clint Eastwood «Letters from Iwo Jima» (2006) hubiera representado a Japón durante su año? (No era elegible debido a una producción estadounidense).

Aún así, «Nouvelle Vague» ha sido abrazado calurosamente por los críticos y los cinéfilos como un homenaje bien elaborado a la nueva ola francesa, invocando leyendas como Jean-Luc Godard, François Truffaut y Agnès Varda.

La película, filmada en blanco y negro, reinventa la creación del debut de Godard «Breathless». Recrea el entorno parisino de 1959, el tono alegre y la química de tres vías entre sus protagonistas y su director, retratado por Lookalikes para Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo y el propio Godard: Deutch, Aubry Dullin y Marbeck.

Aunque Linklater no es un novato de premios, con nominaciones al Oscar para «Boyhood», «antes del atardecer» y «antes de la medianoche», «Nouvelle Vague» es su primera característica en un idioma en el que no tiene fluidez. La película está casi completamente en francés, con un mínimo diálogo inglés. Si Francia lo selecciona, y con el respaldo de Netflix, podría convertirse en una de sus entradas más competitivas en décadas (en un campo se espera que sea igual de competitivo).

Además, Linklater tiene el doble de las oportunidades de premios, con una segunda película en Telluride. «Blue Moon» de Sony Pictures Classics, una película biográfica alegre de compositora Lorenz Hart, protagonizada por Ethan Hawke, que debutó en Berlín, se toca adyacente a «Nouvelle Vague» el viernes por la noche. Allí, Hawke recibirá el homenaje de Silver MedAillion para sus décadas de esfuerzos de actuación y cine.

En contraste, Panahi, considerado durante mucho tiempo uno de los cineastas más vitales del mundo, está en el terreno con «fue solo un accidente», su primer proyecto desde su encarcelamiento de 2022 por criticar al gobierno iraní.

Jafar Panahi con el Premio Palme d’Or por «Fue solo un accidente» en Cannes.

Getty Images

A pesar de la prohibición de 2010 de la realización de películas, apariciones en los medios y viajes, Panahi continuó trabajando en secreto. La prohibición se levantó más tarde, lo que le permitió asistir a Cannes para el estreno de «Fue solo un accidente» a principios de este año, donde ganó la Palma d’Or. La película, protagonizada por Mariam Afshari, Ebrahim Azizi y Vahid Mobasser, se centra en un grupo de ex prisioneros políticos que enfrentan al guardia que una vez los torturó. Panahi también está siendo honrado con un homenaje en Telluride el domingo por la noche, que será seguido por la proyección.

Una sumisión de la película de Panahi, que fue adquirida por Neon, no solo defendería la resistencia artística, sino que posicionaría a Francia como un defensor de la libre expresión global. En particular, en 2015, Francia presentó «Mustang», una película en idioma turco de Deniz Gamze Ergüven, un momento raro en el que el idioma y la nacionalidad se borraron a favor de la excelencia cinematográfica.

Un factor decisivo puede ser el reconocimiento de Cannes. Mientras que «fue solo un accidente» ganó el primer premio, «Nouvelle Vague» se fue a casa con las manos vacías. Aunque ganar en Cannes no es una garantía de la atención del Oscar, el camino hacia una nominación, especialmente en el largometraje internacional, puede ser más difícil para las películas que dejan el festival sin mención.

El último título de la competencia de Cannes para irse sin premio y aún recibir una mejor imagen, «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) de Quentin Tarantino.

La verdad es que cualquier película es la selección de francés sin precedentes. Francia nunca ha elegido una película que no estuviera en su idioma nativo y que no fue dirigida por un no nativo del país y el comité de selección tampoco ha elegido una película de un director estadounidense.

Además, en la historia de las presentaciones de los Oscar de Francia, que se remonta a 1948, el país nunca ha pasado por una galardonada película de competencia de Cannes a favor de un título no premiado. El precedente más cercano llegó en 2005, cuando Bélgica presentó el ganador de Palma «L’Enfant» de los hermanos Dardennes (aunque estaba en francés), y Francia terminó seleccionando «Joyeux Noël». Curiosamente, «Noël» finalmente recibió una nominación al Oscar, mientras que «L’Enfant» no lo hizo.

Dicho esto, ganar Cannes no siempre se traduce en Oscar Gold. Solo pregúntele a los ganadores de Palma de Oro «Titane» (2021) y «El azul es el color más cálido» (2013), que probablemente fueron demasiado superados para el reconocimiento de los Oscar.

Más allá del largometraje internacional, ambas películas están considerando perspectivas de Oscar más amplias. «Nouvelle Vague» podría surgir en el apoyo a la actriz (la actuación enérgica de Deutch podría compararse con el giro ganador de los Oscar de Cate Blanchett como Katharine Hepburn en «The Aviator»), así como diseño de producción, cinematografía y chantaje adaptado.

«Fue solo un accidente» se beneficia del reciente impulso de la nominación Palma a Best Picture, visto con «Triángulo de la tristeza» (2022), «Anatomía de una caída» (2023) y el ganador de la Mejor Película del año pasado, «Anora». Neon está posicionando el drama para un recorrido que podría ser similar al drama japonés «Drive My Car» (2021), que obtuvo NOMS para la Mejor Película, Director, Pugo original y Función Internacional.

La pizarra de Neon está llena de esta próxima temporada, con otros cuatro títulos de idiomas que no son de inglés: «Valor sentimental» de Joachim Trier, «El agente secreto» de Kleber Mendonça Filho, «Sirāt» de Oliver Laxe y la «Otra opción» de Park Chan-Wook. Eso podría presentar un desafío estratégico de malabarismo durante la temporada de premios.

En el brunch del patrón celebrado el viernes por la mañana, tanto los cineastas como los elenco estaban en persona, conociendo a los diversos asistentes al festival, muchos de los cuales son votantes de los Oscar.

De todos modos, con ambas películas que muestran un fuerte rendimiento del festival y un apoyo crítico, la decisión final de Francia, que se espera a principios de septiembre, se reducirá a la política, la percepción y el precedente. En un año en que la academia es más internacional que nunca, la elección de Francia podría reverberarse mucho más allá de la lista de Oscar.