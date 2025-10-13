Nour Arida lista para el reality show ‘Confidence Is Queen’

Empresas de producción con sede en Dubai Entretenimiento filmado en primera fila y Different Productions, la empresa detrás del programa “Dubai Bling” de Netflix, se han asociado con una influencer de la moda libanesa Nour Arida y la agencia de publicidad creativa Read the Room para producir una nueva serie de telerrealidad para el mercado de Medio Oriente titulada “Confidence Is Queen”.

En el innovador programa, que se lanzará en el mercado televisivo Mipcom de Cannes, Arida reunirá un equipo de reconocidas mentoras “para guiar a un grupo seleccionado de mujeres árabes a través de un viaje emocional y entretenido de miedos, lágrimas, risas y descubrimientos”, según un comunicado. «Más que un reality show, ‘Confidence Is Queen’ tiene como objetivo iniciar una revolución de confianza, demostrando que el poder de la hermandad puede elevar, inspirar y reconstruir desde adentro hacia afuera».

Arida, que nació en Estados Unidos y creció en Beirut, tiene más de 18 millones de seguidores en las redes sociales en varias plataformas. Es una de las primeras mujeres árabes en encabezar campañas mundiales de marcas importantes como el relojero suizo Audemars Piguet.

A través del programa, Arida “extenderá su defensa del empoderamiento de las mujeres a la televisión, abordando los desafíos muy reales de confianza y autoestima que enfrentan las mujeres en toda la región y más allá”, señala el comunicado.

«Sé que este programa va a ser revolucionario en muchos niveles y estoy muy feliz con mis colaboraciones en él. Entre Front Row, Different y Read the Room, estamos trayendo a la mesa algo disruptivo, entretenido y creativo al mismo tiempo», dijo Arida en el comunicado.

“Confidence Is Queen” marcará la primera incursión de Front Row en los reality shows. La empresa de distribución, dirigida por Gianluca Chakra, se ha diversificado en los últimos años hacia la producción. Anteriormente produjeron el primer largometraje original árabe de Netflix, “Perfect Strangers”, una nueva versión del gran éxito italiano que llegó a encabezar las listas en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA) y alcanzó el puesto número 3 a nivel mundial, y el thriller psicológico “The Sand Castle”, que se estrenó en la plataforma en 2025 y también alcanzó el puesto número 3 en las listas globales de Netflix.

Read the Room es una agencia de publicidad creativa independiente creada por cinco fundadoras, incluida la ex ejecutiva de la Agencia Leo Burnett Middle East, Natasha Romariz Maasri, con experiencia en agencias de publicidad globales en Beirut, Dubai, Nueva York, Montreal y Río de Janeiro. Las fundadoras son conocidas por sus impactantes campañas por los derechos de las mujeres en Medio Oriente y han ganado colectivamente muchos premios de la industria, incluidos varios de Cannes Lions.

El proyecto “Confidence Is Queen” está siendo coproducido con Different Productions, la compañía detrás del éxito de Netflix “Dubai Bling”, “Shark Tank Dubai” y “It’s OK”, que es una mirada íntima a la superestrella libanesa Elissa. “Dubai Bling” ha sido un éxito tanto local como internacional, habiendo alcanzado el puesto número 2 a nivel mundial en Netflix.

Read the Room y Arida también ayudarán a codesarrollar y promover el programa con el objetivo de tener resonancia tanto a nivel local como internacional.

“’Confidence Is Queen” es más que un espectáculo. Es una declaración. Nuestra asociación entre Front Row y Different Productions surgió de forma natural: una basada en un cine audaz y que invita a la reflexión, la otra en una narración de la realidad impactante y resonante a nivel mundial. Juntos, estamos combinando el arte cinematográfico con la autenticidad pura para crear algo poderoso, identificable y real”, subrayaron conjuntamente Gianluca Chakra de Front Row y Mazen Laham de Different Productions en el comunicado.

«En esencia está Nour Arida, una mujer que encarna la elegancia, la vulnerabilidad y la confianza sin complejos. Ella representa una nueva generación de mujeres árabes que no temen ser fuertes e imperfectas. Esa verdad es lo que hace que este proyecto no sólo sea entretenido, sino también profundamente humano y profundamente inspirador», agregaron.