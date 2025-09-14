Notre Dame aturdido por Texas A&M: Playoff Hopes in Jeopardy

Después de jugar en el juego de campeonato nacional hace solo ocho meses, Nª Sª La temporada de fútbol está repentinamente en las cuerdas después de solo dos semanas. Los irlandeses de combate cayeron ante Texas A&M el sábado por la noche, 41-40, en un juego salvaje que se decidió en los últimos segundos.

Después de la derrota de la semana top 10 para MiamiNotre Dame ha comenzado 0-2 por primera vez desde 2011, con ambas derrotas contra oponentes clasificados.

Como señaló CBS Sports«Dirigiéndose al fin de semana, El camino de Notre Dame hacia el playoff de fútbol americano universitario parecía sencillo. Después de la derrota del sábado ante el No. 16 Texas A&M, esa claridad ha desaparecido. Los irlandeses de lucha son 0-2, cayendo a dos oponentes clasificados, y el resto del horario ofrece pocas oportunidades para victorias de firma «.

Errores del juego tardío Doom Notre Dame en 41-40 derrota ante Texas A&M

Este juego fue un thriller de ida y vuelta que fue uno para las edades. Texas A&M mariscal de campo Marcel Reed Lanzó para 360 yardas y dos touchdowns, con la transferencia del estado de Mississippi, Mario Craver, representando 207 de esos yardas y un puntaje. El dúo dio los problemas de defensa de Notre Dame toda la noche.

Después de que los irlandeses recuperaron la ventaja con poco menos de tres minutos restantes, no pudieron convertir el punto adicional cuando el titular Tyler Buchner manejó el chasquido, dejando la puerta abierta para los Aggies.

Luego, en el último impulso de Texas A&M, Notre Dame casi selló el juego con una intercepción, pero el pase fue retirado. Solo unas pocas jugadas después, Reed se conectó con el ala cerrada Nate Boerkircher para el touchdown ganador del juego.

Los fanáticos irlandeses señalarán varios momentos en los que el juego se escapó, pero el problema más amplio fue claro: las luchas defensivas de Notre Dame fueron extremadamente evidentes. Como se señaló en Sports Illustrated«Este equipo, específicamente la defensa, no es absolutamente nada como un año. Este es un grupo que necesita resolverlo rápidamente, porque se está haciendo muy tarde, muy temprano en South Bend «.

El inicio 0-2 de Notre Dame deja el sendero de playoffs de fútbol americano universitario

Después de comenzar la temporada 0-2, la pregunta más importante es si un final 10-2 sería suficiente para que Notre Dame llegue a los playoffs de fútbol americano universitario. Como un programa independiente sin una oportunidad de juego de campeonato de conferencia para reforzar su currículum, los irlandeses enfrentan una subida aún más pronunciada.

Como señaló CBS Sports«La temporada pasada, los irlandeses perdieron ante el norte de Illinois en la Semana 2, pero todavía subieron a la semilla número 7 en el PCC, ayudado por una victoria sobre el entonces No. 20 Texas A&M y tres victorias clasificadas adicionales. Este año, ese tipo de pista no existe «.

El problema para Notre Dame es la oportunidad. Como se encuentran las clasificaciones ahora, Notre Dame no le queda otro enfrentamiento clasificado en su horario. Después de un inicio 3-0, USC tiene la oportunidad de subir a la clasificación, y Boise State también podría regresar también, pero más allá de esos enfrentamientos, Notre Dame tiene oportunidades muy limitadas para agregar victorias de calidad. Para mantenerse con vida en la conversación de playoffs, los irlandeses necesitarían el caos fútbol americano universitario para ayudar a abrir la puerta.

Después de la desgarradora pérdida del sábado, el margen de error de Notre Dame se ha ido. Incluso Marquee gana a finales de esta temporada puede no ser suficiente. Por ahora, todo lo que Marcus Freeman y los irlandeses pueden centrarse es manejar su negocio semana a semana, aunque la perspectiva de un equipo de 10-2 Notre Dame generando debate sobre la selección del domingo es fácil de imaginar.