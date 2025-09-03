Notorious Oakland Raiders Black Hole regresa para un equipo diferente

El miércoles 2 de septiembre de 2025, fútbol americano universitario La información privilegiada Pete Thamel citó fuentes que le dicen que Cal Football ha creado una nueva sección en el estadio Memorial de California en el extremo sur del Old Oakland Asaltantes Sección de vítores de agujero negro.

Fuentes: Cal Football ha creado una nueva sección en la zona de extremo sur de su estadio para el agujero negro, la famosa sección de aplausos de los Raiders. Lo llaman el oso negro. Agradecerán al grupo a partir de este fin de semana para el juego de Texas Southern. pic.twitter.com/zvkze38sqj – Pete Thamel (@petethamel) 3 de septiembre de 2025

La sección se llamará «el oso negro». Cal Football dará la bienvenida a los miembros de «The Black Hole» para sentarse en la nueva sección a partir de este sábado en su partido en casa contra Texas Southern.

La instalación de Cal de una sección de vítores al estilo negro parece un intento de atraer a los fanáticos del fútbol del Área de la Bahía que fueron heridas por el traslado de los Raiders a Las Vegas para que vayan a animar a Cal.

La historia del agujero negro

El agujero negro comenzó en 1995 con un grupo de amigos de Hayward, California, que se sentaría en la Sección 105 del Oakland Coliseum y se vistería en negro de la cabeza a los pies.

Fue inspirado en el Cleveland Browns‘Pound de perro Sección de vítores.

Se ha convertido en una organización establecida que arroja fiestas, eventos y firmas de autógrafos de jugadores. Tienen capítulos en todo el país, desde el Área de la Bahía hasta Las Vegas, Los Ángeles hasta la costa este hasta México. ¡Incluso hay un capítulo en Australia!

Cualquiera puede convertirse en un miembro oficial del Black Hole … si está dispuesto a pagar la tarifa de membresía de $ 59.95.

ESPN Hizo un gran episodio documental E: 60 en Black Hole, que se lanzó en 2019, la última temporada de los Raiders en Oakland.

Solo dos años después, en septiembre de 2021, el cofundador de Black Hole, Rob Rivera, murió de complicaciones de Covid-19.

¿El agujero negro atraerá a más fanáticos a los juegos de Cal?

UC Berkeley ha tenido problemas de asistencia bien documentados en sus juegos de fútbol en las últimas temporadas.

Eso es simplemente porque Cal no ha sido un programa de fútbol ganador constante en dos décadas. Su última temporada con más de 10 victorias fue 2006. Ese es el año en que nació su nuevo QB inicial.

En 2024, su asistencia promedio fue de alrededor de 39,000 fanáticos por juego. Como referencia, la capacidad del Estadio Memorial de California es de alrededor de 63,000.

Sin embargo, los Bears dorados tienen algo de impulso de la temporada 2024, sin embargo. La primera aparición en la historia de la escuela en la historia de la escuela, que vio una participación masiva y apasionada de los fanáticos, así como la aparición de Cal Twitter ha mejorado la moral en torno al programa.

También han tenido un comienzo rápido en 2025. Cal venció a fondo al ex rival Pac-12 Oregon State en su juego de la Semana 1, 34-15.

También tienen un mariscal de campo estrella en Jaron-Keawe Sagapolutele que los fanáticos de todo el país están entusiasmados. Lanzó para 234 yardas y 3 touchdowns con 0 intercepciones en la victoria de Cal.

Sagapolutele es solo el segundo verdadero estudiante de primer año en la historia del programa en comenzar para Cal. Leones de Detroit estrella Jared Goff fue el otro.

¿El juego de Sagapolutele, el impulso reunido en 2024 y la adición de «The Black Bear» inspirarán una mayor asistencia para UC Berkeley esta temporada?

Los fanáticos vieron por primera vez si la cultura está cambiando este fin de semana. Están jugando a un equipo de FCS en lo que debería ser un reventón, por lo que si la asistencia aún es baja, eso no debe considerarse una acusación de toda la temporada per se.

La prueba real será cuando Cal se enfrente a Minnesota el 13 de septiembre en un intrigante enfrentamiento sin conferencia.

Fans de los Raiders, ¿qué piensan sobre la adopción de Cal de Calle del agujero negro? ¿Es genial o cursi?