Notificación para la elección del vicepresidente emitido; Comienza el proceso de nominación







El Comisión electoral emitió una notificación el jueves para las elecciones del 9 de septiembre para el Vicepresidente Post, iniciando el proceso de nominación.

Según la notificación, el 21 de agosto es la última fecha para presentar nominaciones, mientras que los documentos serán analizados el 22 de agosto.

El 25 de agosto es la última fecha para retirarse de la batalla electoral.

El post quedó vacante el 21 de julio después de la sorpresa renuncia de Jagdeep Dhankhar citando razones de salud.

El mandato de Dhankhar debía terminar en agosto de 2027. Según las disposiciones constitucionales, en el caso de una encuesta a mitad de período, el titular obtiene un período de cinco años completo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente