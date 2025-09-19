Noticias del administrador Gejayan que llama a una huelga de dunas en la policía, estos son los hechos de los resultados del examen médico

Yakarta, Viva – Jefe de medicina y Salud (Dokkes) Polda Metro JayaEl comisionado de policía M. Ginting explicó que su partido rutinariamente verificó a todos los detenidos en el Centro de Detención de la Policía de Metro Jaya (Centro de Detención).

De hecho, el examen se lleva a cabo todos los días con procedimientos médico completo. Esto fue revelado deliberadamente después del problema huelga Lo que se dice que lleva a cabo varios prisioneros, incluido el administrador de Instagram, Gejayan llamado Syahdan Husein.

«Esta es solo la cantidad que examinamos allí hay salud, 72 personas, 70 hombres y 2 mujeres. Y cuando realizan actividades de examen aquí, cuando, por ejemplo, hay quejas, preparamos equipos médicos, médicos y enfermeras, que están listos para depender siempre», dijo, dijo, viernes 19 de septiembre, 2025.



Admin Instagram Gejayan llamadas, Syahdan Husein

Detalló, el examen de salud de los prisioneros incluyó verificar el pulso, la temperatura corporal, las entrevistas relacionadas con las quejas de salud. Si se considera necesario, el equipo médico también realiza exámenes de laboratorio adicionales.

«Como verificar los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol y otros. Por lo tanto, no es solo una formalidad, sino que realmente se basa en las necesidades médicas», dijo.

Según los resultados del examen de rutina, se aseguró de que no hubiera señales de prisionero para atacar ya que el problema había estado circulando. «Entonces, el significado de que la gente transmite la huelga del hambre no es cierto», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, la policía habló sobre el administrador de Instagram, Gejayan, llamando, Syahdan Husein, quien se decía que eligió una huelga de hambre desde el 11 de septiembre de 2025 bajo la custodia policial de Metro Jaya.

El jefe de las relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el general de brigada, Ade Ary Syam Indradi, dijo que eso no era cierto. Esto se confirma en función de la verificación.

«No es cierto que hay un problema o información sobre la huelga de hambre, que no es cierto», dijo Ade Ary, viernes 19 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, la acción de la resistencia desde las rejas detrás de la llamada de Instagram Gejayan, Syahdan Husein. Eligió atacar desde el 11 de septiembre de 2025 bajo la custodia policial de Metro Jaya.

Este paso imprudente se conoce como una forma de protesta contra el arresto de activistas después de la manifestación a fines de agosto. Esto fue revelado por el hermano de Sizahdan, Sizigia Pikhansa, después de visitarlo junto con varios activistas en el Centro de Detención de la Policía de Metro Jaya, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Esta es una forma de su protesta por los arrestos de todos los activistas. Dijo que atacaría hasta que todos los prisioneros políticos fueran liberados», dijo Sizigia.