El Jefes de Kansas City están en una semana de descanso y vienen de una pérdida desgarradora ante el billetes de búfalo en Domingo 2 de noviembre para un partido fuera de casa.. Ciertamente dolió caer ante los archirrivales del equipo en un 28-21 marcador finalpero de nada sirve mirar atrás, y toca seguir adelante y mirar hacia el partido del equipo del domingo 16 de noviembre ante el Broncos de DenverOMS derrotó a rivales de la AFC el Asaltantes de Las Vegas el jueves 6 de noviembre en un juego lento 10-7.

Aunque los Kansas City Chiefs perdieron ante los Bills el domingo, el mariscal de campo ganador del campeonato en Patricio Mahomes Tuve un día sólido. Él completó 15 de 34 pases por 250 yardas, según una investigación de la NFL. Pero, después de la derrota, los Chiefs tienen una récord 5-4 antes de su enfrentamiento con los Broncos.

Pero antes del partido de los Broncos, los Chiefs deberían divertirse y divertirse un poco. A pesar de que llegaron a la semana de descanso después de una gran derrota, han trabajado duro esta temporada y deberían descansar y relajarse.

Aún así, Mahomes no sólo está descansando y festejando en su semana de vacaciones. En cambio, está retribuyendo, y eso es algo que lo convierte en un pilar de la organización.

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, está ayudando a otros en su despedida

El sábado 9 de noviembre, el alma mater de Mahomes y Kansas City Chiefs, Reid, del entrenador en jefe, Tecnología de Texas y BYU se enfrentarán unos contra otros. Pero no todo es acción en el campo. Las dos escuelas están trabajando juntas en un proyecto de servicio para beneficiar a la comunidad de Lubbock, y están reuniendo libros nuevos y en buen estado en las puertas traseras oficiales de ex alumnos de BYU y Texas Tech. Esos libros irán a la organización Lubbock Literacy.

Mahomes y Reid se unieron para ayudar a la causa en un comercial que se publicó durante la semana de descanso de los Chiefs. En el clip, ambos enfatizan la importancia de que personas de ambas universidades donen libros. BYU recurrió a su cuenta oficial X para compartir la noticiaseñalando: “Antes del enfrentamiento TOP 10 de esta semana, el alumno de BYU Andy Reid y el alumno de Texas Tech Patrick Mahomes aEstamos alentando a los fanáticos a unirse para apoyar a Literacy Lubbock: traiga un libro a la puerta trasera de Cougs Care antes del juego o haga una donación en http://alumni.byu.edu.”

Aquellos que quieran donar pero no se encuentren en el área podrán hacerlo a través de una lista de deseos de Amazon y donaciones en efectivo.

Mirando hacia el futuro para los Kansas City Chiefs

Los Broncos ahora tienen un saludable 8-2 luego de su victoria sobre Las Vegas. Pero fue un partido con muy poca puntuación con ese marcador final de 10-7.

En un artículo del viernes 8 de noviembre para CBS Sports, John Breech expone la investigación y los números y señala: “Ninguno de los mariscales de campo lanzó más de 150 yardas, los Raiders tuvieron más despejes que puntos, los Broncos registraron exactamente CERO primeros intentos en sus primeras cuatro posesiones y los dos equipos se combinaron para apenas 17 puntos, que es el total combinado más bajo en cualquier juego de este año”.

Agrega que otro dato curioso es que los Raiders y los Broncos terminaron con más penalizaciones que primeros intentos. Entonces, los Chiefs presionarán a los Broncos y forzarán un juego más limpio y con mayor puntuación. Sólo tenemos que esperar una semana más para verlo.